Detenen un home per intentar robar en un pis de Girona

La Policia Municipal de Girona va detenir dijous passat, Muhammed J., de 38 anys i veí de Toledo, com a presumpte autor d´un robatori amb força en grau de temptativa ja que havia intentat entrar a robar en un habitatge.

Cap al migdia, la seu de la policia va rebre la trucada d´un ciutadà alertant que dos homes estaven forçant la porta d´un pis de l´edifici on ell vivia. Seguidament, una patrulla del torn de matí de la Policia Municipal es va adreçar al lloc indicat. Quan van accedir a l´edifici, una persona que coincidia amb la descripció aportada pels testimonis va fugir corrent.

Mentrestant els agents van escoltar com una segona persona baixava per les escales de l´edifici al mateix temps que un testimoni els alertava que era l´home que volia forçar la porta d´un pis. A continuació els agents el van poder aturar i escorcollar. L´home duia un sac amb eines presumptament utilitzades per obrir la porta de l´habitatge.

Posteriorment, els agents es van adreçar al pis forçat i van comprovar que els danys que presentava havien estat presumptament fets amb eines de les mateixes característiques que les que portava Muhammed J. Per aquests motius els agents de la Policia Municipal van detenir-lo com a presumpte autor d´un robatori amb força en grau de temptativa. Del detingut no constaven altres antecedents policials.

El sospitós que va fugir està identificat i la Policia Municipal treballa per localitzar-lo.