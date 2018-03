Correus tanca la seu de la ronda Ferran Puig i obre la de l'avinguda Lluís Pericot

Correus ha obert una nova seu al barri de Montilivi de Girona, al mateix temps que tancava les oficines a la ronda Ferran Puig. Un senzill cartell a la porta informava de la la clausura i dels punts on ara hi ha servei. Les noves instal·lacions estan situades a la part baixa de l'avinguda Lluís Pericot. L'operador espanyol de servei postal i paqueteria postal havia comprat el local fa uns vuit anys però el trasllat no s'ha fet efectiu fins fa pocs dies per diferents motius. Un d'aquests va ser una gran reforma a la seu central que va servir també per millorar l'accesibilitat i la mobilitat per accedir a l'edifici.

Amb aquest canvi d'una de les seus locals, Correus manté el nombre d'oficines a la capital gironina. L'edifici central està situat a l'avinguda Ramon Folch, en un immoble noucentista dels arquitectes Eusebi Bona i Enric Catà. La segona seu està situada a l'interior del centre comercial Hipercor de la carretera Barcelona. I la tercera, és la nova i està ubicada a l'avinguda Lluís Pericot. Ara les tres ubicacions estan més repartides que abans pel mapa de la ciutat.

Durant les darreres setmanes en què les oficines de la ronda Ferran Puig han estat en funcionament ja s'anava avisant els clients i, fins i tot, en els darrers mesos ja s'havien deixat de prestar alguns serveis, que es derivaven a l'edifici central, aprofitant la proximitat entre les dues oficines.

En els darrers mesos, al nou local s'hi han estant fent obres de reforma per adequar-lo a les necessitats d'una nova oficina de Correus.



Un nou model

Els treballs, en un espai que té una superfície d'uns 190 metres quadrats, han costat uns 150.000 euros. Aquestes instal·lacions segueixen un nou model d'oficina que Correus està implementant quan obre un nou servei. El disseny, més modern, busca una atenció més ràpida al client per tal que hagi d'estar menys estona esperant.

Inclou un espai on es ven material de papereria, accessoris per anar de viatge, llibres i recàrregues per a telèfons mòbils, entre d'altres. Aquest model s'ha estès arreu l'Estat i ja hi ha unes 300 instal·lacions d'aquesta tipologia.

Fins no fa gaire, Correus tenia també un local al sector Est de Girona. En concret al barri de Vila-roja. No obstant, a meitat de l'any 2016, l' operador de servei postal i paqueteria va decidir tancar les instal·lacions, que tenia obertes des dels anys seixanta i que eren pràcticament només per als barris de l'entorn. Això va provocar protestes entre els veïns del sector. Els residents consideraven que, a més a més de la pèrdua en si que suposava el tancament del local, es posava de manifest la reducció gradual de serveis de proximitat i establiments que patia la zona.