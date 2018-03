Aparcar a la zona blava i verda de Girona serà un 10% mes car

Sembla ser que la notícia de l'ampliació de places del servei d'estacionament amb limitació horària (nova zona blava i verda davant de la Devesa) i l'incompliment del compromís corporatiu que siguin gestionades per empreses del tercer sector, no serà la darrera notícia que ens comunicarà l'Ajuntament de Girona aquest any 2018.

Aquesta setmana els usuaris del pagament per mòbil Epark (la plataforma que està obligada a donar servei durant 10 anys a la ciutat de Girona, i a cost zero, segons la darrera licitació) han rebut la notificació que, a partir del 26 de febrer se'ls carregarà un 10% suplementari, en concepte de despeses de gestió per cada transacció que facin amb el seu telèfon mòbil. És a dir, si anul·lar una denúncia al parquímetre val 6,60 euros (segons tarifes extretes del web de l'Ajuntament), fer el pagament a través del mòbil ens costarà 7,40 euros un cop s'afegeixi l'IVA corresponent. En situacions normals, aquest cost hauria d'ésser assumit pel licitador, però sembla ser que, ara que la gestió s'ha municipalitzat, l'Ajuntament de Girona veu amb bons ulls repercutir als usuaris aquest 10% d'increment.

Aquest darrer fet, no fa més que generar més dubtes sobre els suposats beneficis de la zona blava i verda, que mantenen en extrem secret els gestors municipals. El principal argument que va suposar la municipalització per raons d'urgència amb els vots favorables de CIU i la CUP al ple del 14/12/15, era que amb la municipalització el consistori es podria estalviar 204.977 ?/any d'IVA (sorprèn que un ajuntament no vulgui pagar impostos). A data d'avui no tenim cap informació del suposat estalvi, tot i haver sol·licitat en reiterades ocasions aquesta informació.

El que sí que sabem és que, tot i disposar de personal sobradament qualificat, amb molts anys d'experiència i format per poder fer el manteniment de la maquinària, sembla que aquest és insuficient, i no seria gens sorprenent que en breu s'adjudiqués a alguna empresa externa el manteniment, amb el corresponent sobrecost que implicarà a l'Ajuntament i, de retruc, a tots els ciutadans de Girona.

Si el manteniment i reparacions de la maquinària s'externalitza; si el recompte de la recaptació ja el fa una empresa externa; si el pagament per mòbil el gestiona una empresa externa i pot aplicar pujades als usuaris segons el seu criteri; si la plataforma de gestió de denúncies depèn d'una empresa externa; tot això amb el conseqüent increment de l'IVA (si no es troba alguna manera de no pagar-lo), què en queda de la municipalització?