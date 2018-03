Girona augmentarà el nombre d'hores d'atenció domiciliària a persones amb dependència

L'Ajuntament de Girona incrementarà el nombre d'hores del servei d'atenció domiciliària, que està destinat a persones amb dependència reconeguda per la Generalitat o que necessiten algun tipus de suport per poder fer vida autònoma. Des de 2014, aquest servei el feia l'empresa Clece, però els usuaris i els seus familiars no n'estaven massa satisfets, i a més incomplia algunes clàusules del contracte amb l'Ajuntament. Per això, el consistori ha decidit ara encomanar el servei a una empresa pública, SUMAR, de la qual forma també part la Diputació de Girona.

La regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, i la socialista Sílvia Paneque, que va impulsar el canvi durant la seva etapa al capdavant de l'àrea de Serveis Socials, han explicat que aquest canvi en la gestió permetrà augmentar el nombre d'hores de servei que s'ofereixen. Durant el 2017, per exemple, es van oferir 68.089 hores, que van tenir un cost situat a l'entorn del milió d'euros i van beneficiar uns 500 usuaris. Per aquest 2018, el nou contracte permetrà augmentar fins a 74.000 les hores que s'oferiran, amb l'objectiu que no hi hagi llistes d'espera. Més endavant, el consistori té previst oferir 77.000 hores el 2019 i 79.000 l'any 2020, tot i que aquestes xifres es poden ajustar en funció de les necessitats.

El servei de teleassistència permet acompanyar els usuaris quan es desplacen a fora del seu domicili i també donar-los suport en les tasques de la llar, per exemple a l'hora de cuinar o netejar. Se'n poden beneficiar les persones que tenen una dependència reconeguda per la Generalitat i també aquelles que, prèvia valoració dels serveis municipals, es considera que necessiten suport per poder viure de forma autònoma. El problema, fins ara, és que el gran nombre de persones amb dependència reconeguda ha fet que les llistes d'espera afectessin sobretot a les persones que només necessiten suport. Ara, amb el nou contracte, l'Ajuntament espera que la situació canviï.