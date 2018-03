Un informe d'Ensenyament veu mancances i fa aturar l'obertura del pati de l'Eiximenis

L'informe d'un arquitecte tècnic del Departament d'Ensenyament ha aturat l'obertura del nou pati del col·legi Eiximenis de Girona. El document indica diversos aspectes vinculats a la seguretat pendents de resoldre. Des de fa mesos, algunes mares i pares dels alumnes del centre han fet un seguiment de les obres i havien apuntat diverses deficiències que, en part, són les que s'haurien tingut en compte. L'Ajuntament afirma que tenia pactat amb la direcció del centre fer un seguit de millores -moltes són les mateixes que apareixen a l'informe- durant les vacances de Setmana Santa, però que vist el text de la Generalitat, hauran de tirar endavant ara mateix.

El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Via Pública i Mobilitat, Joan Alcalà, ha explicat que les obres que s'havien adjudicat a l'empresa Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada per 432.945 euros estan acabades. «Per nosaltres ja podria obrir», ha indicat Alcalà, que ha insistit que les millores ja estaven pactades i programades per a Setmana Santa. No obstant això, accepta fer aquests treballs ara.



La constructora ja està

De fet, els operaris de la constructora ja han marxat i només han de retirar una tanca de la seva propietat que separava l'actual espai d'esbarjo amb el de l'obra. Alcalà ha explicat que l'Ajuntament tornarà a posar aquest element separador i ha explicat que des de dimecres ja hi ha operaris fent les actuacions que Ensenyament ha considerat que s'han d'executar per poder obrir el pati. Pel que fa al retard dels treballs, que inicialment s'havien anunciat per a finals d'any i posteriorment per a l'1 de març, ha volgut posar de relleu que es tracta d'una obra amb una inversió de més de 430.000 euros que no pot deslluir-se per un seguit de qüestions petites que s'arranjaran aviat i que donarà servei al centre educatiu, als veïns i a les entitats. De fet, ha explicat que la prèsencia de les brigades ja al pati posen de manifest l'interès de l'Ajuntament per poder obrir els treballs.



Obres pendents

Els treballs han permès construir un cobert amb una pista esportiva a sobre, amb la col·locació d'una malla perimetral i la construcció de dues escales d'accés. El projecte també consisteix a traslladar els serveis higiènics que es troben al mig del pati i la construcció d'un pas cobert que connecti els nous espais amb l'edifici de l'escola. La part de sota, a nivell de carrer, es convertirà en un espai polivalent on es preveuen fer diverses activitats. És en aquesta estructura on s'han trobat les deficiències. En una escala, s'haurà de posar una doble barana. A la sortida d'emergències també s'hi posarà una barana. També es protegiran diferents cantoneres metàl·liques que ara, en cas que algú hi caigués de cap podrien provocar un major dany. Altres elements fan referència als lavabos. Per exemple, algun dels urinaris són massa alts pels nens. També pasa amb les piques, on només hi ha una aixeta i se n'hauran de col·locar més.

D'altra banda, malgrat que inicialment s'havien d'aprofitar les antigues cistelles de bàsquet i les porteries de futbol, finalment, l'Ajuntament ha decidit posar-ne de noves.