El temporal de neu ha deixat "efectes positius" en el conreu gironí, especialment entre el cereal i els arbres fruiters

El temporal de fred i neu d'aquesta setmana ha deixat "efectes positius" als camps de les comarques gironines, segons el coordinador territorial d'Unió de Pagesos a la demarcació, Xavier Frigola. Les pluges que han caigut des del passat 7 de gener han estat beneficioses per contrarestar la sequera dels conreus. Una falta de precipitacions que ja ha obligat a endarrerir un mes sencer la temporada. Frigola destaca que el temporal ha estat "bo" sobretot per al cereal d'hivern i, en segon lloc, per als arbres fruiters. El portaveu del sindicat agrari admet però que fa "tres anys" que la irregularitat de precipitacions els passa factura. "Sobretot, més que la quantitat de pluges, és el moment de la caiguda, no tenim ordre ni concert", lamenta Frigola.

El 2018 ha començat esperançador en el sector agrícola. Les pluges que han anat caient des del passat 7 de gener han ajudat a superar els efectes d'una sequera que ja va passar factura a la collita del 2017. La neu i el fred d'aquesta setmana també han col·laborat a tenir perspectives optimistes per aquest any.

Així ho interpreta el coordinador territorial de Girona d'Unió de Pagesos, Xavier Frigola. "Ha nevat sobretot a zones adaptades com el Ripollès i la Garrotxa, assenyala. Els beneficis de la neu són també per deixar els prats "ben hidratats". A més, assenyala que les inclemències han durat "pocs dies".

A banda d'això, recorda que la neu beneficiarà properament a tota la demarcació a través dels rius. Ara mateix, Frigola assenyala que la part baixa del Fluvià "s'està recuperant" i que, "si hi ha prou aigua als pantans" el mateix podria passar amb el Ter.

Les pluges a més, "no han estat fortes" i han anat "perfectes" pel cereal d'hivern, segons el coordinador d'Unió de Pagesos, ja que "no ha arrossegat terres". A banda, els arbres fruiters també els beneficia per preparar-los per la collita en una època on alguns d'ells estan en plena poda. "Només cal que sortim a passejar per veure tot l'entorn verd i brillant", subratlla Frigola.



Un mes de retard



Xavier Frigola assenyala que "la pluviometria s'està portant bé" però que el camp va "un mes tard" respecte el que és habitual. El principal motiu és la sequera, que es va començar a tallar el passat 7 de gener. "No va ser fins aquell dia que van començar a néixer algunes plantes", assenyala.

La sembra comença habitualment el mes d'octubre i s'acaba entre els mesos de desembre i gener. "Aquest any l'hem fet en el període concret", explica Frigola, però "en terra seca". Això vol dir que no hi va haver germinació de la llavor fins que a principis d'any van arribar precipitacions més abundants.

Les conseqüències del retard es notaran sobretot en el blat "no per les pluges sinó per la naixença tardana", explica Frigola. En canvi, ordi i civada tenen "més poder de reacció" que farà que la collita no es posposi tant.

La recol·lecció, prevista pel mes de juny, no s'ha d'acabar retardant en excés. "L'aplicació d'herbicides i adobs ens permet jugar amb la collita", explica el portaveu del sindicat agrari. El més important és que hi hagi humitat i s'eviti l'estrès hídric. En el cas concret de l'Empordà, a més, serà important que el vent "respecti" aquesta collita.



Tres campanyes descompassades



Frigola manté les esperances amb aquesta collita per les pluges i per la previsió de temperatures suaus en les properes setmanes. Tot i això, admet que des de fa tres campanyes els conreus van "descompassats". "L'any passat vam tenir pluges molt importants el mes de desembre i va provocar sembres tardanes", recorda Frigola.

Aquesta situació es va combinar amb un període de sequera posterior. El resultat, assenyala, és que el cereal d'hivern va tenir una collita "magra" a tota la demarcació. A més, els mercats mundials de gra no van ajudar tampoc a tenir bons preus de venda. "Sobretot més que la quantitat de pluges és el moment de la caiguda, no tenim ordre ni concert", conclou Frigola.