Carles Falcó serà el pendonista d'honor d'aquesta Setmana Santa

Carles Falcó Huguet serà el pendonista d'honor dels Manaies de Girona aquesta Setmana Santa. Propietari d'una històrica botiga de moda masculina actualment situada a la cantonada entre els carrers Maluquer Salvador i Migdia, Falcó és soci de la confraria de Jesús Crucificat-Manaies de Girona des de l'any 1962 i va sortir durant 52 anys com a manaia, arribant a exercir com a cap de la banda.

El president de la confraria, Narcís Reixach, explica que s'ha escollit Falcó per la seva veterania dins la confraria i per haver estat «sempre un referent», a part de la seva tasca al capdavant de la banda. Falcó, per la seva banda, assegura que no s'esperava l'elecció, però es mostra molt agraït a la confraria. Segons recorda, va entrar-hi l'any 1962 i va començar amb la llança, però més endavant va anar evolucionant fins a convertir-se en el cap de la banda. Tot i que tenia previst retirar-se després de mig segle com a manaia, finalment ho va allargar un parell d'anys més, de manera que al final va acabar sortint 52 anys. Ara fa un parell d'anys -ell en té 74- que va deixar de fer-ho.

Un dels records que té Falcó de la seva infància és, precisament, quan el seu oncle, Ramon Falcó, va ser pendonista. «Jo era petit i des de la meva alçada veia els manaies alts i impressionants... són records que et marquen», assenyala. «Recordo encara com van arribar al menjador de casa de l'àvia i jo no parava de mirar-me'ls», afegeix. De la mateixa manera, recorda que tres o quatre companys de la seva colla també formaven part dels Manaies.

El pendonista és l'encarregat de custodiar el penó dels manaies entre el dimecres i el divendres Sant, data en què té lloc la processó. El dimecres Sant, els Manaies surten del castrum de Sant Lluc i van fins a casa del pendonista, que els rep i penja l'estandard del seu balcó. I allà es queda fins divendres Sant, quan el penó s'exhibeix durant la processó.