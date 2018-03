El Festival del Circ de Girona deixa un impacte econòmic d'1,4 milions d'euros

El Festival del Circ de Girona ha deixat un impacte econòmic total d'1,4 milions d'euros (MEUR). Segons un estudi encarregat pel Patronat de Turisme de Girona, per cada euro invertit hi hagut un retorn econòmic de 10,4. Les dades assenyalen també que el canvi de ciutat ha provocat que un 52% del públic assistís per primer cop al certamen. El director, Genís Matabosch, celebra les dades després de fer "una cursa en temps rècord" des que el festival es va traslladar des de Figueres. Una altra bona dada és que els deu espectacles programats han penjat el cartell de complert amb una ocupació del 100%. Matabosch ha explicat que tenien llista d'espera d'entrades per a l'espectacle final i lamenta que hi hagi gent que n'hagi quedat fora. Per això, els organitzadors estan estudiant allargar les dates del festival per poder programar més funcions. El Festival de Girona ha tancat amb 30.610 assistents i el seu director calcula que, si arribessin a 40.000, serien el certamen amb més espectadors del món.

Després de 37 hores d'espectacle, el Festival del Circ de Girona ha presentat aquest dimarts els números relatius al seu impacte econòmic. L'organització i el Patronat de Turisme han fet diferents estudis per conèixer la satisfacció dels espectadors i el retorn que rep Girona de la seva aposta pel certamen.

El Patronat de Turisme calcula que l'impacte econòmic total de l'esdeveniment és d'1.458.863 euros. Aquests diners comptabilitzen, entre d'altres, els beneficis que deixa a hotels, botigues, restaurants o taxis al llarg de la durada del certamen. D'aquests diners, els que arriben exclusivament per impacte directe són 1.010.293 euros.

La ràtio que escenifiquen aquestes dates és que per cada euro que s'ha invertit en el festival, l'impacte econòmic ha estat deu vegades superior. Unes dades que per al president de la Diputació de Girona, Pere Vila, avalen la injecció econòmica de 100.000 euros d'aquesta administració. "El retorn econòmic del diner públic no admet discussió", ha sentenciat durant la roda de premsa. De fet, ja ha anunciat que Diputació i Patronat hi seguiran posant-hi diners l'any que ve.

Aposta incerta

El trasllat de Figueres a Girona no ha estat "senzill" per una "multitud de factors" que "feien patir" el seu director i promotor, Genís Matabosch. Dels 708.000 euros de pressupost, l'organitzador tenia garantits els 203.000 euros que posaven diferents administracions com la Diputació, l'Ajuntament de Girona o la Generalitat de Catalunya.

La resta de diners per fer quadrar els comptes havien de venir de patrocinis (un 10%) i del taquillatge, cafeteries i marxandatge (un 60%). Els dies previs hi havia un cert temor amb alguna de les funcions, com la que coincidia de ple amb el primer partit de futbol entre el Barça i el Girona que tenia venut menys de la meitat de l'aforament pocs dies abans. "El cap de setmana previ hi havia encara 5.000 entrades de tot el festival a la venda", ha recordat Matabosch.

Al final, però, l'ocupació dels espectacles per a tots els públics ha estat del 100% en totes les deu funcions programades. Això implica que en cada sessió les 2.206 butaques estaven plenes. Aquesta xifra ha estat lleugerament inferior en les sessions escolars que han rebut una ocupació del 96,87%.

Reptes pendents

Entre escolars i gran públic, la setena edició del Festival del Circ de Girona ha tingut 30.608 espectadors. Per procedència, un 33,47% d'aquests eren de Girona ciutat i un 11% de la resta del Gironès. La resta de la demarcació ha aportat un 31,97% del públic mentre que el públic català ha suposat un 19,11%. Finalment, un 0,86% dels espectadors venien d'altres punts de l'Estat i un 3,23% eren d'origen estranger.

La propera edició del Festival, prevista per al 2019, ja té dos reptes sobre la taula: acostar-se al públic més jove i no deixar sense entrada a cap espectador interessat.

Les dades de l'informe fet pels organitzadors del festival assenyalen que la mitjana d'edat del públic és de 40,7 anys i que hi assisteix, en un 73% dels casos, amb la seva família. Aquesta informació prové d'enquestes fetes als clients dels quals es tenia correu electrònic.

Segons aquesta enquesta de satisfacció, el 44,9% dels espectadors del Festival del Circ de Girona tenia entre 36 i 50 anys. Matabosch s'ha mostrat sobtat de l'escàs pes del públic més jove, ja que tan sols un 17,82% tenia entre 21 i 35 anys. "És una xifra baixa per ser una ciutat universitària", ha lamentat Bosch.



El director del certamen creu que aquesta situació es produeix "per prejudicis" sobre el món del circ que "no es corresponen" amb la realitat. També creu que hi pot influir que les dates escollides, de dijous a dilluns, no ajudin a la presència de col·lectius d'aquesta franja d'edat.

Una altra dada que surt de l'enquesta de satisfacció és que un 98,14% de participants es mostren predisposats a assistir a una propera edició del festival. Aquest fet, precisament, enllaça amb l'altre gran repte de futur. "Hi ha centenars de persones que s'han quedat sense entrada", segons ha assegurat Matabosch.

En el cas de l'espectacle d'or, el que tanca el festival, tenia llista d'espera malgrat celebrar-se un dilluns al vespre. Davant de l'interès que revelen les enquestes de satisfacció i el nombre de persones que s'han quedat sense entrada, els organitzadors estan estudiant allargar el festival.

Una de les propostes amb les quals estan treballant passaria per celebrar la gran final el dimarts i programar noves sessions el dilluns. Aquest creixement permetria guanyar en rellevància mundial. Matabosch calcula que, si arribessin a tenir 40.000 espectadors -10.000 més que ara-, podrien ser el festival de circ més multitudinari del món.

Una de les notes negatives que recullen els assistents té a veure amb la falta de lavabos. El director ha admès el problema però assegura que "és logísticament complicat" que durant els 20 minuts de pausa de l'espectacle puguin anar a la cafeteria, el lavabo i a l'espai de marxandatge.



Encantats a Girona

El promotor del festival ha deixat veure que el canvi d'aires de ciutat els ha beneficiat. "Abans tenia la sensació d'haver tocat sostre i ara tinc la de recomençar", ha explicat Matabosch davant el president de la Diputació de Girona i l'alcaldessa de la ciutat. Com a exemple, el director del festival assenyala que la roda de premsa de valoració s'ha fet una setmana després mentre que a Figueres la van haver de fer el mes de juny, al cap d'uns mesos.

Genís Matabosch ha assegurat que "Girona ens ha recuperat la il·lusió" per les possibilitats de creixement que creu que ara tenen. Malgrat tot, no ha negat que fer aquesta edició ha estat complicat pel canvi però també per temes com la tramitació i gestió de visats i equipatges. De fet, gairebé un de cada deu euros de despesa s'han dedicat a aquests conceptes.