Una immobiliària de Lleida compra la Sala de Ball per enderrocar-la i fer-hi pisos

Un grup empresarial de Lleida prepara el seu desembarcament a Girona amb una operació immobiliària molt cridanera. Ha comprat la històrica Sala de Ball de la zona de Can Sarasa, per enderrocar-la i preveu aixecar-hi pisos. L'operació es va tancar fa mesos però es va deixar continuar l'activitat, bàsicament una discoteca, fins a finals d'any. El negoci musical segueix ara en un altre edifici situat al polígon de Mas Xirgu, mentre que el local a tocar del parc de la Devesa ja està tancat.

El promotor pertany al grup Sorigué i té la intenció de començar els treballs com més aviat millor, tot i que encara no hauria presentat cap document a l'Ajuntament de Girona. El grup, està integrat per una vintena d'empreses, moltes de les quals tenen seus en altres ciutats catalanes i espanyoles.



Algun moviment

Ara mateix, a l'exterior de l'edifici, situat al carrer riu Güell número 2, un rètol situat a la porta d'entrada adverteix que el que ha estat el darrer negoci musical que hi havia en funcionament continua en dansa però en un altre punt de la ciutat, tot i que ja als afores. Encara però hi ha el gran rètol de la discoteca Euphoria. A l'interior de l'immoble, de tant en tant, s'hi pot veure moviment. Hi ha operaris retirant materials aprofitables.

És el punt i final d'un equipament festiu d'uns 1.600 metres quadrats, que, amb alguns alts i baixos, s'havia convertit en un gran referent gironí, acollint multitud d'activitats sobretot a la nit. Amb el segell principal de Sala de Ball obria, el negoci estava encarat sobretot a la gent gran. Era la continuació d'un antic local que hi havia hagut a l'interior del parc de la Devesa on s'hi havia fet famosa, anteriorment, la mítica discoteca Piscis. Amb el canvi d'ubicació, els dos socis responsables del negoci, Joan Planas i Josep Colomà, guanyaven el doble de superfície i van constituir la societat Complex d'Oci Girona SL.

La que va ser la nova Sala de Ball, a Can Sarasa, va obrir durant la dècada dels noranta amb les darreres innovacions i un disseny modern, amb un escenari al centre i graderies amb butaques i sofàs al voltant. A més, hi havia un espai diferenciat, com un «privat» a la planta superior, a la qual s'hi accedia per unes escales.



Tota mena d'activitats

Però la Sala de Ball havia acollit multitud d'esdeveniments més, a banda de la seva activitat principal pensada per a la gent gran. No sempre de música, però sí que pràcticament sempre vinculats al món de l'espectacle Així per exemple, s'hi van organitzar festes de cap d'any, campionats maratonians de jocs de consola o d'ordinador, gales de bellesa i benèfiques, desfilades de moda, combats de kick-boxing, trobades de solters o concerts multitudinaris, entre els quals Sopa de Cabra o de components d' Operación Triunfo, de la primera edició, Alex i Naïm Thomas. Durant les Fires i festes de Sant Narcís, era un dels punts d'interès musical i cultural de la programació ja que s'hi organitzaven balls. Va ser fins que fins que es va decidir canviar el local per un gran envelat, que primer s'instal·lava al parc Central i posteriorment a la plaça Miquel de Palol.

David Estany

Per a universitaris

Durant una època, combinava els dies on hi havia les jornades de ball dirigit per a la gent gran amb nits amb música pensada per als joves universitaris, normalment els dijous. També es va especialitzar en música llatina amb algunes actuacions de cantants de renom.