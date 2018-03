Menors cometen tres robatoris violents al parc Central de Girona en només dos dies

Tres robatoris violents en només dos dies a la zona del parc Central de Girona. En totes les actuacions hi van participar menors d'edat i en un dels casos, un noi que acaba de fer els 18 anys.

El primer dels fets va succeir pels volts de la una del migdia de dissabte. En aquells moments hi havia una patrulla dels Mossos d'Esquadra que estava precisament fent recerca d'un menor escapolit d'un centre a la zona de la Renfe de Girona. En aquell moment, se'ls va alertar que una dona d'edat avançada acabava de patir un robatori amb violència a la zona del parc Central. En concret, dos joves acaben de robar-li la bossa de mà d'una estrebada i havien fugit. A tocar del lloc del robatori, a uns 50 metres, els agents van trobar un dels presumptes autors dels fets. Aquest es va resistir activament a la detenció. L'altre implicat el van localitzar a la zona de passeig d'Olot de Girona. Tots dos van acabar detinguts com a presumptes autors d'un robatori amb violència.

Es dona el cas que, a més, la víctima va haver de ser atesa a l'hospital degut a ferides al braç, a la mà i pels cops rebuts. En paral·lel, la Policia Municipal va trobar la bossa de mà amagada entre uns matolls i la van tornar a la víctima.

Els detinguts són un jove de 18 anys i un menor, de nacionalitat algeriana i marroquina, respectivament, veïns de Juià i Girona.El menor havia fugit d'un centre de menors. El detingut, amb antecedents, va passar diumenge a disposició del jutge de guàrdia, que en va decretar la llibertat. El menor va ser lliurat al seu tutor legal.

L'endemà diumenge, pels volts de quarts d'una de la matinada, els Mossos van rebre una altra alerta per un robatori a la mateixa zona. En concret tres joves havien intentat robar un telèfon mòbil a un home que caminava per la zona del parc Central. Li havien intentat estirar el telèfon de les mans però va poder reaccionar. Però els lladres no es van donar per vençuts i al al cap de pocs minuts els mateixos joves van fer una estrebada a una noia que caminava per la mateixa zona, li van robar la bossa de mà i la van fer caure. Els agents van trobar un dels presumptes autors a la zona i el va detenir per un robatori violent. El detingut també era un menor fugit, que va ser lliurat al tutor legal.