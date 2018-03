El festival del Circ podria durar més dies per programar més sessions

El Festival del Circ de Girona podria durar més dies. El director del certamen, Genís Matabosch, va explicar ahir que tenien llista d'espera d'entrades per a l'espectacle final i va lamentar que hi hagi gent que n'hagi quedat fora. «Centenars», va indicar. Per això, els organitzadors estan estudiant allargar les dates del festival per poder programar més funcions. Enguany han estat cinc dies. Una de les propostes amb les quals estan treballant passaria per celebrar la gran final el dimarts i programar noves sessions el dilluns.

El Festival va tancar amb 30.610 assistents (d'un màxim possible de 30.884) i el seu director calcula que, si arribessin a 40.000, serien el certamen amb més espectadors del món. Pràcticament a cada funció s'ha omplert al 100%. De fet, la ocupació mitjana ha estat de 99,11%. Ha estat en els espectacles escolars on han quedat butaques buides.

El Festival ha deixat un impacte econòmic total d'1,4 milions d'euros. Segons un estudi encarregat pel Patronat de Turisme, per cada euro invertit hi hagut un retorn econòmic de 10,4. Les dades assenyalen també que el canvi de ciutat ha provocat que un 52% del públic assistís per primer cop al certamen.

El Patronat de Turisme calcula que l'impacte econòmic total de l'esdeveniment és exactament d'1.458.863 euros. Es comptabilitzen, entre d'altres, els beneficis que deixa a hotels, botigues, restaurants o taxis al llarg de la durada del certamen. D'aquests diners, els que arriben exclusivament per impacte directe són 1.010.293 euros.

La ràtio que escenifiquen aquestes dates és que per cada euro que s'ha invertit en el festival, l'impacte econòmic ha estat deu vegades superior. Unes dades que per al president de la Diputació de Girona, Pere Vila, avalen la injecció econòmica de 100.000 euros d'aquesta administració. «El retorn econòmic del diner públic no admet discussió», va sentenciar. I va anunciar que Diputació i el Patronat hi seguiran posant-hi diners l'any que ve.



Un 29% subvencionat

El trasllat de Figueres a Girona no ha estat «senzill» per una «multitud de factors» que «feien patir» el seu director i promotor, Genís Matabosch. Dels 708.000 euros de pressupost, l'organitzador tenia garantits els 203.000 euros que posaven diferents administracions com la Diputació, l'Ajuntament i la Generalitat. Les subvencions representen un 29% del total.

La resta de diners (505.000 euros) per fer quadrar els comptes havien de venir de patrocinis (un 11%) i del taquillatge, cafeteries i marxandatge (un 60%). Hi havia un cert temor amb alguna de les funcions, com la que coincidia amb el partit de futbol entre el Barça i el Girona que tenia venut menys de la meitat de l'aforament pocs dies abans.



Origen i edat dels espectadors

Per procedència dels espectadors, segons una enquesta, un 33,47% eren de Girona ciutat i un 11% de la resta del Gironès. La resta de la demarcació ha aportat un 31,97% del públic mentre que el públic català ha suposat un 19,11%. Un 0,86% dels espectadors venien d'altres punts de l'Estat i un 3,23% eren d'origen estranger. La mitjana d'edat és de 40,7 anys i, en un 73% dels casos, s'hi ha anat en família.

El Festival té dos reptes sobre la taula: acostar-se al públic més jove i no deixar sense entrada a cap espectador interessat. Matabosch esva mostrar sobtat de l'escàs pes del públic més jove, ja que tan sols un 17,82% tenia entre 21 i 35 anys. «És una xifra baixa per ser una ciutat universitària», va lamentar Matabosch.

El director creu que aquesta situació es produeix «per prejudicis» sobre el món del circ que «no es corresponen» amb la realitat. També creu que hi pot influir que les dates escollides, de dijous a dilluns, no ajudin a la presència de col·lectius d'aquesta franja d'edat. Una altra dada és que un 98,14% de participants es mostren predisposats a assistir a una propera edició del festival.