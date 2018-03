Girona atura indefinidament la tramitació del Pla Especial de la Devesa

L'Ajuntament de Girona ha anunciat avui que atura la tramitació del pla especial de la Devesa, que ja estava aprovat inicialment. Tot i que políticament, l'equip de govern assegura que tenia la majoria suficient per tirar endavant l'aprovació definitiva, un cop resoltes les al·legacions, admet que a nivell social no hi ha prou consens.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha explicat que l'aturada és sense termini i que espera que serveixi per rebaixar la tensió existent. Madrenas admet també que el document que tiraven endavant no és el reflex del que l'any 2014 va sortir d'un procés participatiu en el qual hi van participar unes 2.000 persones. Allà, per exemple, el 90% deia que volia que les atraccions de Sant Narcís es mantinguessin a la Devesa i en canvi, ara sembla que hi ha pressió perquè siguin fora del parc.

Adéu a l'estadi Fèlix Farró

El regidor de Medi Natural, Narcís Sastre, ha indicat que "el parèntesi pel consens" ja s'ha comunicat als grups municipals i a la plataforma Salvem la Devesa. Aquesta aturada no significa que no hi hagi inversions properament. En aquest sentit, en uns dies, es plantraran divuit arbres per perimetrar el Camp de Mart i posarà en funcionament l'àrea verda d'aparcament a davant de l'antiga sala de ball i ja no es podrà aparcar al Camp de Mart. Al maig, es treuran les porteries de l'estadi Fèlix Farró i l'espai passarà a ser una zona d'estada verda i de pic-nic. Desapareix doncs, l'històric camp de futbol. Els usuaris del cap de setmana ja han estat informats. Aviat també es treuran les dutxes dels antics frontons i properament també l'Agility Club abandonarà les instal·lacions per ubicar-se al polígon de Mas Xirgu.

Finalment, Madrenas ha defensat la necessitat d'obrir un període de reflexió per "rebaixar tensions" entre totes les parts i que tothom pugui pensar com arribar a assolir aquest consens social que hauria de ser gairebé "unànime". És per això que no s'han fixat cap calendari. "Deixem passar el temps, no hi ha pressa", ha conclòs Madrenas.

Des de la Plataforma Salvem la Devesa ja van alertar que el Pla Especial no garantia la protecció de l'espai i van demanar que s'aturés. L'anunci d'aquest dimecres els ha "agafat per sorpresa" i han declinat fer una valoració a l'espera d'estudiar a fons el que suposa aquesta suspensió de la tramitació del pla.