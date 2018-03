Tallaran l'entrada a Girona per l'avinguda de França dos dies per fer una tala d'arbres

L'Ajuntament de Girona arranjarà el marge boscós de l'avinguda de França. Concretament, es tallaran alguns dels pins ubicats al turó de la Bateria i que es poden veure, a la dreta, quan se circula per l'avinguda de França en direcció al centre de la ciutat. Aquesta actuació de l'àrea de Sostenibilitat i de Mobilitat suposarà que tot un tram de l'avinguda quedi tallat al trànsit durant gran part del dia d'avui i demà. La restricció de pas de vehicles serà només d'entrada a la capital gironina. És la zona a tocar de l'hospital Josep Trueta.

L'actuació consistirà en una aclarida de la massa arbòria d'aquest marge i té com a objectiu potenciar el desenvolupament de l'alzinar propi del turó i minimitzar els riscos de possibles caigudes d'arbres a la calçada de l'avinguda de França, segons ha comunicat l'Ajuntament de Girona.

Els pins són una espècie que disposa d'un sistema radicular molt superficial, cosa que fa que siguin més sensibles a caigudes que no pas altres espècies com les alzines, per exemple, segons apunta una nota del consistori gironí.

Per tal de poder portar a terme la tala i la neteja de la massa boscosa, l'accés al centre de la ciutat per l'avinguda de França es tallarà al trànsit de vehicles avui i demà, entre les nou del matí i les quatre de la tarda. Per tant, set hores cada un dels dos dies.

Per entrar a la ciutat durant aquests hores de restricció, el tall es farà notori a la rotonda de la vila de Perpinyà, on hi haurà senyalitzacions d'advertència. D'aquesta manera, les desviacions de circulació durant aquest període es faran a través de l'avinguda de Josep Tarradellas i la zona de Fontajau o a través del nou pont del Ter i el carrer de Pedret.