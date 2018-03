Girona exclou tres anys l'exèrcit del saló Expojove

L´exèrcit no podrà tenir un estand al proper Expojove de Girona. La Subdelegació ja ha fet la petició perquè hi sigui present, però des de l´Ajuntament i des de Fira de Girona s´ ha decidit excloure´l per tres edicions en considerar que l´any passat van incomplir el codi ètic que indica que no es poden exhibir símbols ni elements bèl·lics al saló de l´ensenyament. Al punt d´atenció de l´exèrcit, a Fira de Girona, s´hi va poder veure personal uniformat.

Segons consta a les normes generals de participació dels expositors de Fira de Girona, «l´incompliment per part d´un expositor» d´aquesta normativa o del codi ètic, faculten al comitè executiu, atesa la seva qualitat d´organ permanent de govern i administració de la Fundació, per exercir les accions corresponents i, alhora, per determinar la inhabilitació de l´expositor entre d´altres extrems».

A través de diversos correus electrònics i escrits es va advertir a l´exèrcit que havien de participar-hi «sense cap tipus d´uniformitat, atenent que és susceptible d´associar a un element bèl·lic, la qual cosa, contravindria el codi ètic vigent».

Membres de l'exèrcit al saló Expojove l'any passat | Foto: Marc Martí

Inicialment, el personal va complir amb «aquesta única condició», posteriorment el propi personal que atenia l´estand «es va canviar a les pròpies instla·lacions de Fira de Girona utilitzant l´uniforme militar, el qul es va mantenir durant tota la celebració de la Fira».

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha explicat que la comunicació s'ha fet arribar recentment a la subdelegació de Defensa a Girona. Madrenas, però, no descarta que hi presentin recurs perquè "estan en el seu dret". "Es tracta d'un acte administratiu, per tant, ho poden recórrer però veure'm si ho fan, si tenen motius i si l'acceptem", ha detallat. Sobre la possibilitat que la situació acabi als jutjats, Madrenas ha dit que creu que no voldran arribar "tant lluny" perquè la decisió està molt "fonamentada".

Fira de Girona tampoc permetrà tenir estand als organitzadors del polèmic curs Genius que està sota investigació després que l´any passat diversos pares denunciessin que els seus dfills que s´havien apuntat a les xerrades havien tornat a casa «amb el cervell rentat», tal i com va destapar Diari de Girona.