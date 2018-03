Enxampen a Girona un home intentant robar en un habitatge

La Policia Municipal de Girona ha detingut un noi de 28 anys, amb antecedents policials i sense domicili conegut, com a presumpte autor d'un robatori amb força en grau de temptativa. Va passar el 7 de març a la nit en un habitatge del barri de Can Gibert del Pla. Cap a les deu de la nit, la central del cos va rebre l'avís d'un ciutadà que alertava d'una persona que estava forçant la porta d'un pis. Una patrulla es va dirigir fins al lloc i, quan estaven a punt d'accedir a l'edifici, un veí els va dir que l'home que havia intentat forçar la porta havia fugit.

La Policia Municipal de Girona va iniciar una recerca i va localitzar un home que encaixava amb la descripció facilitada. Duia una motxilla amb tornavisos i eines que podria haver utilitzat per forçar l'entrada. En una comprovació posterior, la policia va corroborar que els danys efectuats s'havien comès amb les eines trobades perquè les marques coincidien.

Per tot plegat, es va detenir l'home per un robatori amb força en grau de temptativa. El detingut, que té antecedents, no té domicili conegut.