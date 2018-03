Un mosso fora de servei enxampa i deté un jove robant una bicicleta a Girona

Un agent dels Mossos d'Esquadra fora de servei ha detingut un jove que pretenia robar una bicicleta aparcada a Girona.

El jove es va resistir a la detenció i fins i tot, va empentar el policia per fugir del lloc. Va acabar arrestat.

La bicicleta va poder ser retornada al seu propietari.

El detingut és un jove de 18 anys, de nacionalitat hondurenya i amb domicili a la ciutat i se l'acusa de ser el presumpte autor d'una falta de furt en grau de temptativa i un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat.

Els fets es remunten al 6 de març, quan un agent fora de servei que es trobava al carrer de la Creu va veure, a l'altre costat de la vorera, com un individu arribava amb una bicicleta i la deixava al costat d'una altra que estava estacionada i lligada amb un cadenat en un pàrquing de bicicletes. L'agent va observar com se la quedava mirant i marxava del lloc direcció el carrer Joan Maragall.

In fraganti

El policia el va continuar observant d'amagat donada la seva estranya actitud. Al cap de poc va veure com el jove tornava caminant sense la seva bicicleta, s'acostava a l'altra, comprovava els voltants que ningú el veiés, s'ajupia i forçava el carenat de la bicicleta.

L'agent el va interceptar acreditant-se com a policia, però el jove va intentar fugir del lloc empentant-lo.

El mosso el va atrapar, el va reduir i el va detenir mentre demanava recolzament d'altres patrulles policials amb l'ajuda d'un ciutadà.

Quan una patrulla uniformada va arribar al lloc dels fets es va fer càrrec del detingut.



Bici de més de 300 euros

Poc després es va presentar el propietari de la bicicleta, que la va poder recuperar. L'home va manifestar que feia poc que l'havia comprada i que li havia costat uns 319 euros. D'altra banda els agents van intervenir la bicicleta que portava el detingut per tal de comprovar la seva lícita procedència. Fetes les comprovacions, se li va retornar al detingut per no constar com a sostreta.

El jove va quedar detingut per un delicte d'atemptat als agents de l'autoritat i per una temptativa de falta de furt. El noi compta amb antecedents, serà citat properament per declarar davant l'autoritat judicial competent.