Durant els últims mesos, els veïns del parc Central de Girona, han vist com s'hi concentra un grup de joves –menors d'edat i extutelats– que està fent anar de corcoll la policia, perquè han fet multitud d'estrebades de bosses de mà, de collarets i, sobretot, de telèfons mòbils.

Aquesta situació ha fet perdre la paciència dels residents del carrer Bisbe Sivilla, el més proper al parc Central, que han decidit escriure una carta a l'Ajuntament i al defensor de la Ciutadania, així com al síndic de greuges, per queixar-se de la «inseguretat» que pateixen. Un dels representants veïnals, que és el president d'un bloc de pisos, Xavier M., explica que la situació que pateixen és insostenible perquè no poden «ni sortir a la nit» per por de trobar-los. Fins i tot de dia fa respecte perquè els nois solen estar reunits darrere de l'Estació Jove.

Dia sí, dia també hi ha robatoris i intervencions policials. I la presència policial, segons explica, per molt abundant i freqüent que sigui, «no és l'única solució». Els indrets d'actuació dels joves, tal com ha anat explicant Diari de Girona els darrers dies, són sobretot al costat dels jocs infantils del mateix parc, als carrers propers al parc (com el carrer Ibèria o l'avinguda santa Eugènia) i l'estació de tren.

Els nois localitzen gent gran o joves que caminen sols o soles, per agafar-los la bossa de mà amb una estrebada violenta. També hi ha denúncies de robatoris de telèfons mòbils, precisament quan els propietaris el tenen a la vista perquè l'estan utilitzant. Els agafen l'aparell i fugen corrent. També han robat, en alguna ocasió, joies com cadenes del coll, fent una estrebada. Normalment actuen en grups de dos o tres. El grup està format per una quinzena de nois de nacionalitat marroquina i hi ha menors d'edat i extutelats. Darrerament també s'hi ha vist alguna noia.

Davant d'aquestes situacions, els veïns reclamen «més vigilància continuada a la zona de l'estació de tren i del parc Central». També un «pla d'actuació» per aquests joves –menors en situació d'interns en centres i extutelats– per evitar, segons indica «el representant veïnal, «que no derivin en delinqüents comuns i tinguin l'oportunitat de refer la seva vida».

Xavier M. destaca que alerten la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra i que aquests fan tot el que poden. De fet, en les darrers setmanes hi ha molta presència policial a la zona. Ara els nois es van desplaçant d'un punt a un altre en funció d'on hi ha els cotxes patrulla.

Un cop la policia els enxampa cometent un robatori, deriva els menors de nou a centres de menors i els majors d'edat passen davant del jutge. Però al cap de poc tornen a ser al parc. La gran activitat dels joves provoca que els agents pràcticament n'enxampin cada dia algun cometent algun fet delictiu o fugit del seu centre on està internat (en el cas dels menors). Un d'ells ja ha ingressat a la presó.



Un parc quasi 10 anys en obres



Els veïns també ressalten que aquesta situació arriba després d'estar quasi «10 anys d'obres» i quan ara ja tenen l'obra feta el que volen és que la gent en gaudeixi i «tothom pugui venir sense por de ser furtat». Remarquen que seria una llàstima «que després de la inversió feta, els gironins no vinguessin al nostre fantàstic parc perquè tinguessin por de la delinqüència».