Veïns del Barri Vell inicien una campanya per denunciar «el problema» dels pisos turístics

La plataforma 'Més barri, menys pisos turístics' ha iniciat una campanya per denunciar "el problema" que té Girona amb aquest tipus d'habitatge. L'entitat, formada per veïns, alerta que "s'està expulsant" els llogaters i exigeixen a l'ajuntament que "posi solucions efectives" que reverteixin una situació, que alerten que pot "acabar com la de Barcelona". El membre de la plataforma Arnau Barqué explica que des de que van presentar la moció al ple que va ser desestimada, han rebut moltes denúncies de veïns que s'han vist afectats. Per això, Barqué demana que es creï un cens de pisos turístics, per poder exigir que compleixin amb tota la normativa. A la taula rodona, que l'entitat ha organitzat aquest dissabte, hi ha participat l'experta en mercat immobiliari Maria Josep Moner, que ha reconegut que els molts pisos estan en mans d'empreses inversores que prefereixen fer-ne un ús turístic "perquè poden cobrar el triple que un lloguer normal".