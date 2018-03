El grup de menors i extutelats es reuneix i roba en llocs amb wifi

El grup de menors i extutelats que porta de corcoll la policia aquestes últimes setmanes al parc Central de Girona utilitza les xarxes wifi públiques per reunir-se, comunicar-se entre ells i també per organitzar la seva activitat delictiva amb estrebades de bosses de mà, carteres, joies i telèfons mòbils. Ho ha detectat la policia i ara s'estan mirant mesures preventives per complicar aquest accés a la xarxa sense perjudicar tots els usuaris.

Els nois han escollit punts concrets i alguns dies se'ls pot veure tots reunits i amb els mòbils a la mà sense parar. No només utilitzen Internet sense fils per xatejar, mirar vídeos o escoltar música. També per delinquir. En aquests espais roben aprofitant que hi ha molta afluència i moviment de persones.

El grup ha provocat que els veïns del parc Central reclamin més seguretat i un pla per reintroduir aquests joves –menors i extutelats– a la societat per tal que no delinqueixin més. I és que ben a prop d'aquesta àrea d'esbarjo hi ha dos dels punts de reunió dels nois. Un és l'estació del tren convencional i l'Estació Jove. A la de la Renfe, durant els caps de setmana, a la tarda, s'hi reuneixen membres d'aquest grup i també de forans que arriben de Barcelona, que s'uneixen a ells i que, fins i tot, esnifen cola. Aquí utilitzen un wifi obert anomenat Estacion Wifi i s'hi solen passar tota la tarda. Un cap de setmana s'hi van arribar a agrupar fins a una quarentena de joves.

A l'exterior de l'Estació Jove –l'antiga estació d'Olot– també s'hi passen hores i això genera inseguretat veïnal, perquè molts residents han presenciat robatoris. En aquest centre s'hi fan cursos i, d'una manera o altra, aconsegueixen també connectar-se a Internet sense fils.

Cap a l'Eixample

Els altres indrets de la ciutat on també s'ha detectat activitat delictiva també compten amb xarxa wifi. Un d'aquests nous espais és la biblioteca Carles Rahola, on la xarxa wifi és de fàcil accés i és pública. Aquí només cal posar-hi un codi que és visible per a tothom en diversos punts de l'equipament cultural. L'altra zona escollida per actuar és el parc del Migdia, on també hi ha alguns establiments amb xarxa wifi.