Girona canvia l'empresa que farà el pont del Dimoni

L'inici de les obres del pont del Dimoni de Santa Eugènia de Ter ha topat amb un entrebanc que n'ha retardat -un xic més- la reivindicada reconstrucció al riu Güell. L'Ajuntament de Girona ja havia iniciat els tràmits per adjudicar els treballs a l'empresa que havia resultat guanyadora del concurs públic obert pel consistori, però s'ha hagut de fer enrere i contractar la constructora que, inicialment, havia quedat segona.

El motiu d'aquest canvi és que la vencedora no va poder demostrar tenir prou experiència per executar els treballs, com requeria el plec de clàusules de la licitació. El preu de sortida de la licitació era de 510.083 euros i el consistori va rebre cinc ofertes. Tres van presentar ofertes econòmiques bastant semblants, una quarta ja superior i una cinquena notablement més alta. L'estructura s'ha de situar al damunt del riu Güell, i connectarà els carrers Massana i Mare de Déu dels Àngels.

En la documentació a la qual ha tingut accés Diari de Girona, es pot observar com la guanyadora, Excavaciones Ampurdán 2000 SL, no ha pogut acreditar «haver executat almenys dues obres de ponts per un import mínim de 400.000 euros». Aquesta societat és la que havia presentat l'oferta més avantatjosa econòmicament (estava diposada a executar l'obra per 397.864 euros) i havia obtingut la millor puntuació del concurs.

En el moment de presentar tota la documentació es va detectar que mancava demostrar la seva solvència en aquest tipus de treballs. Se li va donar un termini per tal que aportés proves, però no ho va poder fer. Per aquests motiu, l'Ajuntament va acabar excloent de l'adjudicació la teòrica guanyadora i va adjudicar els treballs a la segona oferta, l'empresa Salvador Serra SA, que ja ha acreditat tot el que se li demana al plec de condicions del contracte. En aquest cas, el pressupost presentat és de 408.012 euros.

La reconstruccció del pont del Dimoni és una vella reivindicaicó dels veïns i les entitats de Santa Eugènia i de Can Gibert pel seu valor històric, patrimonial i identitari.

El pont, d'època medieval, s'ha de reconstruir mitjançant les restes que se'n conserven, un centenar de dovelles datades del segle XIV (1357) i que es van conservar quan aquest pont es va desmuntar el 1968. El projecte preveu la reconstrucció dels dos arcs laterals, fets amb estreps de formigó, així com les dovelles del segle XIV i la paret de maçoneria tradicional. L'arquitecte Ramon Ripoll Masferrer ha estat l'encarregat de redactar el projecte.

L'estructura unia el barri de Sant Narcís, a Girona, amb la vila de Santa Eugènia de Ter. Les obres de desviació i canalització del riu Güell van causar que el pont es desmuntés el 1968 amb la intenció inicial de reconstruir-lo en un altre lloc, tot i que les pedres van acabar guardades en un magatzem i, durant un temps, en un lateral del cementiri de Santa Eugènia. La reconstrucció del pont es va aprovar per unanimitat al ple el 14 de setembre de 2010. Ja ho havia estat també l'11 de març de 1981. Quan Carles Puigdemont va arribar a l'alcaldia va prometre que el recuperaria.