El jutjat conclou que contractar advocats "perjudicava" Agissa "en benefici" de Girona S.A.

El Jutjat mercantil ha donat la raó als Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter i ha anul·lat l'acord adoptat pel Consell d'Administració de l'empresa mixta Agissa l'abril del 2017 que va permetre contractar un servei d'assessorament jurídic per valor de 6.000 euros al mes. La sentència conclou que aquesta contractació causava "un clar perjudici per a l'interès social" d'Agissa i, alhora, adverteix que hi ha un "correlatiu benefici per al soci majoritari Girona S.A. i els consellers delegats investigats en el procés penal" obert al Jutjat d'instrucció 2 de Girona.

El jutjat també considera que es tractava d'una despesa "supèrflua i innecessària" i que l'import "resultaria desproporcionat i injustificable". La sentència encara no és ferma però, quan ho sigui, l'empresa mixta preveu reclamar al soci privat els 48.000 euros que consten com a destinats a advocats.