Marxen les tres últimes monges de les Dominiques de Salt

Les tres últimes monges que queden a les Dominiques de Salt marxaran aviat cap a Barcelona, posant fi -almenys temporalment- a més de 125 anys de presència dominica a la vila. Des de l'escola FEDAC de Salt, però, subratllen que això no vol dir que es tanqui la comunitat, sinó que la decisió l'ha de prendre la direcció provincial, de manera que queda la porta oberta perquè més endavant puguin arribar noves germanes.

De moment, però, les germanes Purificación González, Àngels Alsina i Visitación Alista marxaran de Salt en direcció Barcelona, bàsicament per motius de salut. La directora de l'escola FEDAC, a la qual s'han mantingut vinculades fins ara, Fina Camps, explica que aquest diumenge se celebrarà una eucaristia de comiat.

Camps destaca que les tres germanes portaven al voltant de 25 anys a Salt, i durant aquest temps, agraeix el bon servei que han fet a l'escola, on han dut a terme diferents tasques: des de fer classes fins a supervisar i organitzar el menjador, i últimament, ajudant els infants o cuidant-los si es trobaven malament.

Camps apunta que, per a la resta de la comunitat educativa, les monges han estat tot un referent, especialment en el tema de l'escola cristiana i per la seva senzillesa a l'hora de treballar. «Tots sentim una gran estimació per elles, ja que han demostrat un gran compromís amb l'escola», indica. En aquest sentit, subratlla que sempre hi han treballat les hores que han estat necessàries -a vegades des de les nou del matí fins a les vuit del vespre- i que sempre s'han cuidat d'alumnes i professors.

Ara, l'escola continuarà funcionant amb normalitat, tot i que de moment les monges no seran reemplaçades. Camps, però, deixa molt clar que la comunitat no tanca, sinó que la possibilitat que arribin noves germanes queda en mans de la direcció provincial.