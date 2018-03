L'Ajuntament i la Subdelegació es reuneixen pels talls a Font de la Pólvora

Malgrat que institucionalment han tallat relacions, l'Ajuntament de Girona i la subdelegació del Govern sí que es reuneixen per qüestions de treball. Ahir, els regidors Eduard Berloso i Cristóbal Sánchez van acompanyar els veïns de Font de la Pólvora que pateixen talls de llum malgrat pagar les factures a reunir-se amb el subdelegat del govern, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, per tal de buscar una solució. Aquest els va demanar que els facin arribar un llistat de les llars on viuen persones amb problemes de salut o infants que es troben amb aquest problema per tal de prioritzar-los a l'hora de buscar una solució.

Segons va explicar el regidor del barri, Cristóbal Sánchez, van decidir reunir-se amb la subdelegació del Govern perquè estan trucant a totes les portes possibles per acabar amb una situació que és absolutament injusta, ja que les sobrecàrregues causades per les llars que es connecten il·legalment a la xarxa fa que hi hagi talls de llum de diverses hores al dia que afecten a famílies que paguen religiosament la seva factura cada mes. En alguns casos, es tracta de gent gran que necessita aparells respiratoris per dormir i que cada cop que marxa la llum posen la seva salut en risc.

Aquesta situació es ve repetint des del mes d'octubre -quan els dies es van començar a escurçar i les temperatures van baixar- i Sánchez explica que des de l'Ajuntament s'estan reunint amb qui sigui necessari per trobar-hi una solució. Segons ha recordat, s'han dirigit a Endesa -que fins i tot va enviar un representant a reunir-se amb els veïns al desembre-, al Defensor de la Ciutadania, al Síndic de Greuges i a la Generalitat, i com que no han aconseguit una solució, han decidit picar a la porta de la subdelegació del Govern. Mentrestant, durant tot l'hivern s'han anat fent operacions policials al barri -així com també a Vila-roja- per tal de detectar usos fraudulents de la xarxa. Sánchez, però, admet que es tracta d'una situació difícil de resoldre.

El regidor explica que, malgrat que calen solucions d'urgència, el problema se solucionarà de forma provisional en les properes setmanes, ja que l'arribada del bon temps farà que baixi el consum elèctric. Tot i això, és conscient que la propera tard es repetirà la mateixa situació i per això la prioritat és trobar solucions a llarg termini.