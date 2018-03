Millo confirma que Defensa recorrerà la decisió de prohibir l'Exèrcit a l'Expojove

El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha anunciat que el Ministeri de Defensa adoptarà "totes les accions legals" que calgui davant la decisió de Fira de Girona de prohibir la presència de l'Exèrcit a l'Expojove d'enguany per incomplir la normativa. Millo ha acusat l'alcaldessa "d'inventar-se un codi Madrenas" per impedir que tinguin estand i ha recordat que els efectius militars estan "obligats" a dur l'uniforme en actes de servei. Malgrat això, ha demanat als responsables del Patronat que "reflexionin" i "rectifiquin" perquè considera que aquesta situació afecta als gironins. "L'Exèrcit és una sortida professional com qualsevol altra i l'any passat dels 6.000 visitants, uns 1.300 es van interessar per aquesta opció", ha dit. En aquest sentit, Millo ha demanat que es facin enrere i que aixequin una sanció que "només posa de manifest el seu sectarisme i la fòbia a aquest cos".