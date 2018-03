Els Mossos localitzen un pis ocupat on els nois del parc Central es refugien amb noies

Els Mossos d'Esquadra han localitzat un pis que serveix de refugi per als menors escapolits de centres i per als extutelats que solen reunir-se i robar a la zona del parc Central i l'estació de la Renfe. Segons ha pogut saber Diari de Girona, l'habitatge és un pis que han ocupat a la zona sud del barri de Sant Narcís. Se sap segur que no és l'únic punt de reunió a cobert, però en aquest ja han identificat els ocupants, tots d'origen magrebí. Aquí se'ls ha vist també amb diverses noies.

La policia està exercint un control en aquest habitatge i està investigant si aquestes noies estan essent obligades a cometre algunes activitats per la força. Podrien ser robatoris o de caràcter sexual, com ara la incitació a prostituir-se.

També es vol determinar si són instigades per aquests nois a fugir de centres de menors. De fet, alguna de les noies localitzades era menor d'edat i estava fugida. També n'hi ha una que està fitxada des de l'octubre de l'any passat, després d'una detenció dels Mossos. És de l'Europa de l'Est i se la va arrestar presumptament per un delicte de falsificació de moneda. De les noies que solen estar amb el grup de joves, seria l'única que té antecedents policials.

El grup està controlat pels Mossos i per la Policia Municipal de Girona i ha comès moltes estrebades de bosses de mà i de joies i ha robat telèfons mòbils sobretot al parc Central i l'estació de la Renfe. Aquí solen reunir-s'hi durant hores aprofitant el wifi públic gratuït. Han estat detinguts moltes vegades. Són retornats als centres, però acaben fugint. El mateix passa amb els qui estan en mans de tutors legals. En la investigació també es vol determinar si les noies o els nois menors són incitats a escapolir-se dels seus tutors o dels centres. En cas que s'aconsegueixi comprovar-ho i enxampar qui és l'inductor, se li poden obrir diligències penals amb pena de presó que va des dels sis mesos fins als dos anys.

Arran de les denúncies dels afectats i dels veïns, s'ha incrementat la pressió policial i veure vehicles policials i identificacions al parc Central i la Renfe és habitual. Per això, s'han desplaçat també a altres zones on també hi ha wifi, com al parc del Migdia i a l'entorn de la biblioteca Carles Rahola. Aquí, també han comès robatoris.