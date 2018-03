Girona estudia on instal·lar les noves càmeres de videovigilància al carrer

L'Ajuntament de Girona ha encarregat un informe al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials per tal de determinar on s'han d'ubicar les noves càmeres de videovigilància al carrer. El vicealcalde i regidor de Seguretat, Eduard Berloso, ha explicat que les més prioritàries seran les que s'han d'instal·lar a les entrades i sortides de la ciutat, amb l'objectiu de poder controlar les matrícules dels cotxes que es busquen, però que també volen tenir un estudi de tota la ciutat per tal de planificar millor les noves instal·lacions. Segons Berloso, les càmeres han de servir per millorar la seguretat dels ciutadans i reduir també els comportaments incívics. La policia municipal de Girona calcula que caldrien una quinzena de càmeres als accessos i entre 25 i 30 per millorar la seguretat a la ciutat, tot i que l'informe s'ha encarregat, precisament, per veure si és factible instal·lar-les totes i determinar on s'haurien d'ubicar.

Segons expliquen des de la Policia Municipal, a la ciutat hi ha actualment diferents càmeres de videovigilància. Algunes són de circulació -dedicades, per tant, a la vigilància del trànsit-, mentre que d'altres estan destinades a controlar la seguretat d'una zona determinada, com la plaça Catalunya o la plaça del Vi, així com les entrades de les principals institucions.

Noves peticions

Últimament, però, hi ha hagut cada cop més barris de la ciutat que han anat demanant càmeres de videovigilància al carrer, en alguns casos a través de pressupostos participats. Vila-roja, per exemple, va ser un dels primers barris en demanar-ne, tot i que poc després d'instal·lar-la uns vàndals la van fer malbé.

Els veïns del Barri Vell també van sol·licitar la instal·lació de càmeres a la plaça de Sant Domènech i a la Ferrater i Mora, mentre que els residents al Grup Sant Daniel en van reclamar davant del local social i al carrer Hortènsia, tots a través de les votacions dels pressupostos participats. També els veïns de Palau-sacosta n'han reivindicat per acabar amb els robatoris i controlar l'entrada de vehicles per Girona Sud en direcció a l'estadi de Montilivi, mentre que el consistori, durant l'alcaldia de Carles Puigdemont, es va plantejar la possibilitat d'ubicar-ne al Mercat i als eixos comercials per evitar robatoris.



Tres tipologies diferents

Per la seva banda, la Policia Municipal també ha elaborat un informe propi sobre on s'haurien d'ubicar les noves càmeres. El cos policial té en compte tres perfils diferents de dispositius: per una banda, les càmeres que serveixen per llegir les matrícules dels vehicles (que són les que s'han de situar a les entrades i sortides de la ciutat, tal com han fet altres municipis); les càmeres que s'han de situar a les zones més sensibles en matèria de seguretat i, finalment, les càmeres que han de servir per controlar la circulació en determinades artèries.

Per tot plegat, l'Ajuntament ha decidit planificar la implantació de les noves càmeres, i per això ha encarregat l'informe. L'objectiu és saber quins són els millors punts per instal·lar-les i quines obres o requeriments tècnics seran necessaris.

Un cop el pla estigui complet, l'Ajuntament el presentarà a la Generalitat perquè l'aprovi, de manera que a partir d'aquí ja es puguin anar instal·lant les càmeres. Segons Berloso, la voluntat és distribuir-les «estratègicament» per als diferents barris.

La Policia Municipal calcula tenir l'informe abans de l'estiu. Això no vol dir, però, que totes les càmeres s'instal·lin de forma immediata, sinó que es tractarà d'un pla d'implantació a mig termini i les càmeres s'aniran col·locant a mesura que hi hagi disponibilitat pressupostària.