Salvem la Devesa celebra el fre del Pla Especial però veu difícil un futur acord

La Plataforma Salvem la Devesa veu «insòlit» l'anunci de l'Ajuntament de Girona d'aturar indefinidament la tramitació del Pla Especial del parc degut a la insistència prèvia» del mateix consistori a aprovar «sí o sí» el Pla Especial malgrat les al·legacions que es presentessin. La plataforma, que aglutina diverses entitats ecologistes i veïnals, va reunir-se dilluns de manera extraordinària per valorar la decisió municipal. Ho considera «una bona notícia» perquè el pla tenia defectes, incongruències i dificultats de caire jurídic i legal», però es mostra sorpresa pel «pretext» de l'Ajuntament de l'aturada.

El consistori va indicar que volia trobar un «ampli consens» i les entitats remarquen que «es podia haver aconseguit fa molt de temps si no fos per la posició enrocada de l'Ajuntament, de no voler parlar d'usos i defensar propostes encaminades a aconseguir perpetuar usos amb ocupacions privatives de l'espai que beneficien més la iniciativa privada que la ciutadania».



Una esperança

En aquest sentit, apunten que tenen «esperances» que la paralització permeti encetar «una nova via de diàleg i consens per aconseguir que la Devesa esdevingui un parc urbà modèlic». Però, assenyalen també que, «malauradament», la seva experiència els demostra que «les promeses i bones instencions manifestades per l'Ajuntament en altres ocasions, no es compleixen».

En un comunicat, la plataforma rebutja que no vulguin activitats a la Devesa: «Tot al contrari, volem que es facin moltes coses més de les que ara es fan i també voldríem que no es fessin les que malmeten el parc i els interessos generals dels ciutadans i impedeixen la seva utilització durant llargs períodes de temps. Es refereixen, sobretot a l'ocupació del Camp de Mart per esdeveniments vinculats a Fira de Girona i altres activitats que suposen la instal·lació de grans carpes». Ressalten que els «preocupa sobretot el dia a dia del parc i les actuacions de millora que són possibles al marge». En aquest sentit, recorden que «al llarg del temp s'han fet diversos Plans Especials sense que s'hagin aconseguit resultats d'implantació satisfactoris ni duradors en el temps, no que hagin transformat radicalment l'evolució erràtica i sense rumb del parc».



Incògnites

Finalment, apunten que l'aturada de la tramitació els obre «moltes incògnites». Afirmen que l'Ajuntament no ha deixat clar si les seves al·legacions s'han revisat. I deixen diverses preguntes sobre la taula. Per exemple si se serà «fidel» al Pla d'Usos aprovat el 2010 o si es buscaran alternatives a les atraccions de les Fires i al mercat bisetmanal. També diuen que seria bo que es comnplís el compromís que el campament dels firaires marxi de la Devesa aquest 2018. I demanen a l'Ajuntament que es posicioni sobre diferents temes com ara la gestió privada del parc, el manteniment de l'arbrat o la il·luminació i la seguretat i el mobiliari urbà, entre d'altres.