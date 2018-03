Condemnen vuit persones per una macroestafa en una botiga gironina

L'Audiència de Girona ha dictat sentència per als vuit acusats d'haver estafat milers d'euros en un establiment comercial de la ciutat. Després d'arribar a una conformitat entre el ministeri fiscal, l'acusació particular –exercida pel lletrat Aitor Cuéllar de Iuris Girona Advocats– i la defensa, els condemnats hauran d'afrontar penes de presó que van des dels 2 anys als 4 mesos per un delicte d'estafa continuada, però tenint en compte els atenuants de reparació de danys i el de confessió i col·laboració. A tots els han concedit la suspensió de la pena en no constar-los antecedents penals.

L'import total de les estafes comeses ascendeix fins als 21.644 euros, però l'import que finalment els han reclamat i ha estat abonat és de 19.328, ja que en el darrer dels episodis, dos dels culpables van ser enxampats in fraganti mentre s'intentaven emportar dos ordinadors portàtils que no havien pagat.

El seu «modus operandi»

Tal com recull la sentència, els fets es remunten al 2 d'abril del 2014, quan una de les acusades va començar a treballar en aquest establiment comercial gironí. Després d'unes setmanes –durant les quals va aprendre el mecanisme utilitzat per als cobraments– es va posar d'acord amb la resta de processats perquè aquests s'apoderessin d'objectes sense pagar-ne el preu corresponent.

El procediment consistia a fer que passessin per la seva caixa amb dos tipus de productes: uns d'escàs valor i uns altres de molt més cars. Així, ella només cobrava els productes més econòmics i els deixava passar els de més valor. Entre els objectes que es van endur hi havia cafeteres, tauletes iPad, màquines de depilar, memòries externes, telèfons mòbils, una aspiradora, un ordinador portàtil i diversos videojocs.

Molts dels productes sostrets van ser entregats pels investigats de forma voluntària en ser detinguts, però no van poder tornar-se a posar a la venda perquè estaven desembalats, sostrets de les caixes i utilitzats prèviament pels condemnats. Tot i això, els Mossos d'Esquadra sospiten que abans d'iniciar-se la investigació s'haurien pogut cometre altres sostraccions que no van ser descobertes per un import de prop de 10.000 euros.