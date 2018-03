Desvien els cotxes del carrer Santa Clara de Girona pel pont Eiffel

Els vehicles que circulaven aquest dimecres al matí pel carrer Santa Clara, al barri del Mercadal de Girona, havien de desviar-se per unes obres a la via pública. Una tanca i diversos senyals ho deixaven clar. Fins aquí cap problema.

La qüestió és que els senyals desviaven els vehicles en direcció al pont d'Eiffel, on evidentment no hi ha escapatòria.

Els qui feien cas als senyals havien d'acabar maniobrant i es van generar diversos moments amb cues de vehicles que buscaven la sortida.