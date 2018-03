Un nen dels Maristes es contagia de sarna i l'escola ha de desinfectar diversos espais

Un nen de P3 de l'escola Maristes de Girona s'ha contagiat d'escabiosi, coneguda també com a sarna. El centre, amb el suport del Servei de Vigilància Epidemiològica del Servei Regional de l'Agència de Salut Pública ja ha aplicat un seguit de mesures per evitar-ne la propagació entre els alumnes, consistents en un tractament per als companys de classe, demanar-los que vagin el pediatre perquè els revisi i en la desinfecció preventiva de diferents espais de l'escola.

El director de l'escola, Xavier García, va rebre ahir la informació de la família del nen i d'immediat es va posar en contacte amb el Servei de Vigilància Epidemiològica per notificar el diagnòstic. Fruit d'això, la Cap de Servei i un tècnic de Vigilància Epidemiològica es va desplaçar a l'escola per recaptar la informació necessària per indicar les mesures de control.

Entre les actuacions que es van portar a terme ahir mateix hi ha la desinfecció ambiental de l'escola en determinats punts. Entre els espais afectats hi ha la classe on estudia el nen i els espais comuns per on hauria estat l'escolar. Es tractaria d'un cas aïllat d'exposició d'un sol nen i un sol dia al centre i el focus del contagi no seria l'escola. Per tant, seria molt improbable que el bacteri s'estengués i acabés convertint-se en una plaga. No obstant això, haurà de ser el Servei de Vigilància Epidemiològica qui acabi determinant quin pot ser-ne l'0rigen.

El director del centre ha explicat que aquest cap de setmana es farà una segona actuació de neteja i desinfecció en el centre escolar en tots els punts on es considera que podria haver-hi un mínim risc.

Tots els pares d'Infantil, avisats

Al mateix temps, va informar tots els pares dels alumnes d'Infantil. En un correu electrònic, s'hi va adjuntar un full informatiu en un format de preguntes i respostes sobre què és la sarna. També un document sobre les mesures que cal aplicar si hi ha casos d'escabiosi.

En aquest correu, es demana als pares que estiguin atents si observen alguna lesió que provoqui picor i, en aquest cas, portar el nen o la nena al pediatre. Es consideren contactes susceptibles de rebre profilaxi les persones que hagin tingut un contacte estret amb els afectats durant el mes anterior a l'inici de símptomes.

En el cas concret dels nens de l'aula de l'alumne contagiat, hauran de fer un tractament amb crema que conté permetrina. Però els haurà d'examinar el pediatre per tal que els obsevi per si presenten lesions a la pell compatibles amb sarna. En aquells nens en què no es presentin lesions característiques d'escabiosi, s'haurà d'aplicar la crema de manera preventiva. Als 14 i 28 dies després d'haver realitzat el tractament, caldrà tornar a revisar la pell d'aquests contactes per confirmar que no s'han infestat i que, en tot cas, el tractament profilàctic ha estat efectiu. Una aplicació única però correctament feta de crema de permetrina al 5% sol ser suficient per erradicar la sarna típica, bé es tracti d'un cas simptomàtic o d'un portador asimptomàtic. Tot i això, s'ha de reavaluar la resposta

Si el pediatre observés lesions, l'aplicació de la crema s'hauria de fer tant al nen com a tota la família i s'haurien de prendre les mesures de desinfecció que li indiqués el pediatre.

El director de l'escola, Xavier García, ha volgut agrair públicament el suport del Departament de Salut i la seva rapidesa d'actuació.