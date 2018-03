Un camió carregat de solidaritat saltenca marxa cap a Síria

Un camió carregat amb 4.390 quilos de material solidari ha sortit aquesta setmana de Salt en direcció als camps de refugiats de Síria. És el tercer cop que la mobilització ciutadana impulsada per l'associació Els Passos de la Voluntat –abans Associació Solidària amb el Poble Sirià– serveix per omplir un contenidor carregat de productes com ara roba, catifes, joguines, material escolar i fins i tot algun congelador i alguna nevera, entre altres.

El moment de carregar el camió sempre és important. Hi participen refugiats sirians i sirians que fa anys que viuen al municpi. És el moment de fer balanç de la campanya de recollida de material i comprovar els resultats obtinguts. Aquest cop s'han obtingut moltes joguines del mercat de Nadal de Salt en el qual participen les escoles i els instituts de la vila.

Moltes de les joguines que van sobrar en aquest mercat, es va decidir donar-les a l'associació. També s'han obtingut ingressos, per poder pagar el transport, gràcies a una iniciativa sorgida de l'Associació de Dones de Planoles, tal com ha explicat la secretària de l'associació Els Passos de la Voluntat.

El contenidor ha iniciat un viatge que, en diferents etapes, l'ha de transportar fins als camps de refugiats de Síria, un país que fa set anys que pateix la xacra d'una guerra i que ha provocat que centenars de milers de persones hagin hagut de fugir de les seves cases.

El camió, que va sortir de la mesquita de Salt Imam Malik ha d'arribar fins al port de Barcelona. D'allà viatjarà per mar fins al port de Mersin, a Turquia, en un vaixell. Soumaya Waez, ha explicat que ha estat difícil trobar una naviliera diposada a transportar el material solidari per una futura normativa que complica el transport de material fruit de donacions.

Un cop a Turquia, un altre camió portarà el contenidor a la frontera amb Síria. Posteriorment, un altre vehicle portarà tot el material fins a la zona del camp de refugiats d'Alep. Ho fan entitats de la zona, com l'IPHS (Associació Internacional Cors Compassius). Allà es reparteix tot als més necessitats. Diverses fotografies demostren que el trasllat ha estat exitós.