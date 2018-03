Més de 2.000 persones omplen el Parc del Migdia de Girona en un Black Music Picnic passat per aigua

Més de 2.000 persones han passat aquest dissabte pel Black Music Picnic, al Parc del Migdia de Girona. És una xifra superior a l'any passat, en un dels esdeveniments més populars del Black Music Festival. El seu codirector, Pau Marquès, destaca que es tracta d'un dels actes "més consolidats" en nombre d'espectadors. Marquès reconeix que aquest any "tenien la por al cos" per les previsions meteorològiques però ha celebrat que la pluja "hagi respectat" bona part del dia. En aquesta edició del Black Music Picnic han actuat 'Los Mambo Jambo', 'Reggae per Xics' i la Black Music Big Band. El festival tancarà la seva dissetena edició aquest diumenge, però abans, la nit de dissabte viurà un dels grans concerts d'aquest any, l'americana Martha Reeves, una de les grans veus de la Motown, passa per l'Auditori de Girona.