Un nou supermercat, un altre «burger» i una residència d'avis, al costat dels Maristes

El parador del Güell, l'espai situat al costat de l'escola Maristes i a tocar de les hortes de Santa Eugènia, es completarà amb la propera construcció d'una residència geriàtrica assistida per a gent gran, un local comercial i un local de restauració.La junta de govern local de l'Ajuntament de Girona va atorgar ahir al matí la llicència d'obres per a l'edificació d'aquests nous equipaments per a la ciutat.

En concret, ocuparan l'únic peça de terreny (de les tres que formen el sector) que ara mateix està buida, i que té al costat l'inici de la via verda i la zona dels aiguamolls. El complex tindrà una superfície construïda total aproximada de 8.167 metres quadrats i es complementarà amb espais enjardinats privats i aparcaments.

El projecte consta d'una residència geriàtrica assistida per a gent gran, amb capacitat aproximada per a 147 residents; un local comercial amb una superfície aproximada de 1.600 metres quadrats amb aparcament en superfície, i un local destinat a serveis de restauració d'aproximadament 350 metres quadrats amb aparcament en superfície. Segons ha pogut saber Diari de Girona, el local comercial serà un supermecat de la marca Supeco i el servei de restauranció serà de la cadena d'hamburgueseries Burger King.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va destacar que «aquesta actuació permetrà completar la urbanització del parador del Güell amb la ubicació de serveis i comerços importants per a les persones» i va afegir que «de tot aquest desenvolupament, vull destacar el nou geriàtric, perquè necessitem espais on la gent gran que ho necessiti pugui estar ben atesa. Vivim cada vegada més anys, i això s'ha d'acompanyar amb espais adaptats a aquesta nova realitat». Es preveu que les obres comencin aquest mes de març i acabin a finals del 2019.

Amb aquesta aquesta peça de terreny ja definida, la zona quedarà pràcticament desenvolupada del tot. Només quedarà pendent un aparcament de terra que hi ha al costat d'un altre supermecat, a la peça central, de la cadena Aldi. L'altra peça, la del costat de l'escola, està integrada per un altre supermercat, de la cadena Lidl i per un altre establiment d'hamburgueses i menjar ràpid, Mc Donald's.

Tot plegat, és a tocar de les hortes de Santa Eugènia. De fet, l'única separació és un vial, el carrer del poble Sahrauí i els corresponents aparcaments als dos laterals.