Girona retorna la meitat dels arbres comprats perquè estaven en mal estat

L'Ajuntament de Girona ha retornat una remesa d'arbres que havia comprat perquè no estaven en les condicions requerides. El consistori els havia adquirit després d'un concurs públic per poder plantar 351 exemplars de diferents espècies. L'empresa guanyadora ja havia enviat el primer lot, format per 93 arbres, i l'Ajuntament n'ha tornat 47 després de comprovar que no s'havien cultivat tal com consideren que caldria.

Fa uns mesos, l'Ajuntament va obrir un concurs públic amb la intenció de comprar els arbres que planta periòdicament per substituir els que s'han anat morint, que s'han hagut de talar o que vol posar en nous espais verds de la ciutat. El preu de sortida era de 50.837,60 euros. A la licitació s'hi van presentar sis empreses i la que va guanyar, Viveros Gutierrez, de Valladolid, va oferir la venda dels 351 arbres que es demanaven per un import de només 32.297 euros. S'havia pactat que l'empresa enviaria els arbres en tres moments diferents. La primera setmana havien de ser 113, tot i que només n'han arribat 93. La segona han de ser 117 més i, a la darrera, haurien de ser 121 exemplars.

Tècnics de l'àrea de Sosteniblitat de l'Ajuntament han fet el control de qualitat rutinari als que han arribat aquesta setmana passada. El sistema consisteix a triar exemplars de diferents tipologies a l'atzar i observar l'estat de salut de l'arbrat, que no presenti símptomes de malures o plagues i que estigui ben format. S'observa tant la part aèria com la subterrània, clau per al desenvolupament de l'arbre.

Aquí s'han trobat que els testos no estaven omplerts amb la terra compactada corresponent al que tocaria en els arbres que han anat creixent en aquell test. A més, les arrels eren més petites del que pertocaria. Se sospita que, tot i que els arbres han arribat a Girona a dins d'un test gran, s'haurien cultivat en testos petits i que, abans d'enviar-los a terres gironines, s'haurien canviat de test i aquest s'hauria acabat d'omplir amb terra. En total, s'han trobat set tipus d'arbre en aquesta situació. Corresponen a oms, falsos pedrers, arços blancs, sapindes de la Xina, carpins, castanyers d'índies i els denominats arbres de l'amor. Tots els que corresponen a aquests tipus s'han retornat. Són 47 exemplars. Els altres 46 que sí que estan en bones condicions es plantaran en breu. Els que no es poden plantar ara ja no es podran posar, un cop arribon de nou en bon estat, fins a la tardor.

Ara, els tècnics de l'àrea de sostenibilitat estan a l'expectativa de la resta dels arbres que han d'arribar per tal de determinar si també n'hi ha en males condicions. Els exemplars que s'han comprat s'han d'anar plantant en diferents espais dels barris de Pont Major, Pedret, Domeny, l'Eixample Nord, l'Eixample Sud, el Mercadal, Can Gibert del Pla, l'Avellaneda i Torre Gironella. Es tracta de la segona fase del pla bianual de plantació i inclou també la substitució d'arbres d'espècies invasores.

Tres tipus d'exemplars nous



En la compra, s'hi incorporaran per primer cop al municipi exemplars de xicrandes, tipuanes i parquinsònies, amb l'objectiu d'adaptar-se al canvi climàtic. Els dos primers ja fa temps que es planten a ciutats com Barcelona o Tarragona. La parquinsònia, en canvi, s'ha detectat en algun jardí particular. De moment està previst plantar poques unitats i l'Ajuntament vol que serveixin de prova pilot per veure com s'adapten a les temperatures fredes de l'hivern a Girona i poder valorar així si poden ser útils en el futur.