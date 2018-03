Girona està entre les zones d'Espanya amb més robatoris a domicilis

Els robatoris en habitatges a les comarques de Girona el 2017 van fer mobilitzar la policia més de vuit vegades cada dia. Es tracta d´una xifra elevada, fins a 3.068 fets coneguts, i que situa aquesta província en el conjunt d´Espanya en la desena posició pel que fa a robatoris amb força en domicilis.

Si s´analitza els indrets on hi ha més fets delictius d´aquesta tipologia, es pot traçar una àrea molt ben definida: la zona mediterrània central i nord. I és que la majoria de províncies on els lladres d´habitatges actuen estan a la costa. Només hi ha una excepció: Madrid.

Històricament, la zona de costa és una àrea on hi ha les millors vies de comunicació i també que connecten en el cas de Girona amb el nord d´Europa.

Per tant, és una àrea que els lladres professionals escullen per una banda per la seva mobilitat i també són de les àrees més poblades d´Espanya i, per tant, on hi ha més habitatges on robar i molts d´ells, de segones residències.

Barcelona i Madrid, al capdavant



Aquests són ideals per als lladres en èpoques no estiuenques ja que majoritàriament a les urbanitzacions els seus propietaris van poc a les cases i, per tant, són un blanc per als lladres.

El punt d´Espanya on el 2017 es van produir més robatoris en domicilis és a Catalunya, en concreta a la província de Barcelona, on s´hi van donar 19.989 casos. En segon terme hi ha Madrid, amb 12.562. Aquí, segons les dades del Ministeri de l´Interior, van caure un 20,4% aquest tipus de robatoris en un any.

En el lloc número tres hi ha Alacant, amb 7.609 fets, i a la província veïna, València, s´hi van donar 7.212 casos.

Una altra província amb costa de Catalunya, la de Tarragona, també es troba entre els deu primers llocs d´Espanya amb més robatoris amb domicilis. En el seu cas, ocupa la posició vuit i s´hi van produir 3.393 fets delictius d´aquesta tipologia.

En el balanç estadístic del Ministeri de l´Interior de l´any 2017 s´observa que en la majoria de províncies d´Espanya els robatoris amb força en domicilis van anar de baixa durant l´any passat. De fet, del global de tot l´Estat, van caure en un 7,2%. Dels 113.299 del 2016 es va passar als 105.099 de l´any passat.

Hi ha poques províncies on aquesta tipologia de delictes hagi crescut. La que s´emporta l´increment més destacat és Salamanca, amb un 59,5%, ja que l´any passat se´n van registrar 402 mentre que l´any interior la xifra havia estat de 252.

A Girona els robatoris en domicilis aquest 2017 van caure discretament un 0,5%. Dels 3.083 casos del 2016 es va passar als 3.068 de l´any passat.

Però hi ha indrets d´Espanya on la caiguda ha estat molt destacada. El punt on hi va haver un descens més destacat és Àvila. Aquí van patir un descens del 38% ja que van assolir els 282 robatoris en domicilis l´any passat -455 durant el 2016.

Terol i Sòria, pocs casos



Un altre aspecte que es pot veure analitzant les dades de tot Espa­nya és la província on s´han registrat menys robatoris en habitatges. Aquí s´emporten la part del pastís més petit les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, amb 57 i 99 fets respectivament. Pel que fa a les províncies, a Terol és on la policia en va detectar menys, amb 115 casos, i la segueix de prop, Sòria, amb 117.

A la demarcació de Girona cal dir que aquest tipus de robatoris ha fet anar de bòlit la policia en el darrer any i els Mossos d´Esquadra treballen per atrapar els autors dels assalts en domicilis. Fins i tot tenen actiu un pla operatiu específic per tal de lluitar contra aquests delinqüents dedicats a vulnerar un dels espais més vulnerables que pot tenir una persona, casa seva.

23.317 robatoris a Catalunya



Durant l´any passat es van produir fins a 23.317 robatoris en habitatges a tot Catalunya. Si s´analitza quina és la situació de cada província, cal destacar que a Barcelona hi van tenir lloc més de la meitat dels fets (15.989) i és també el punt de tot Espanya que lidera els robatoris amb força en domicilis, segons el balanç del Ministeri de l´Interior.

Un altre tipus de delicte destacat a la província de Girona i on també s´engloben els robatoris en habitatges són els que Interior engloba sota l´epígraf de robatoris en domicilis i comerços. A les comarques de Girona, durant tot el 2017 es van produir 4.136 robatoris d´aquest tipus, fet que representa que cada dia hi ha hagut més d'11 casos d´aquesta tipologia a la província.