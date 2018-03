Més d'un miler de persones passen pel primer cap de setmana del Festival MOT

Més d'un miler de persones han passat pel Festival MOT durant el primer cap de setmana que s'ha celebrat a Girona. La conversa 'L'escriptura de resistència i futur' que han mantingut aquest dissabte l'escriptor italià Erri de Luca i el periodista David Fernández ha tancat el cicle gironí. La xerrada va ser un èxit de públic i va omplir la sala de la Biblioteca Carles Rahola. Ara la cita es trasllada a Olot per on passaran escriptors i periodistes que faran fins a set converses literàries. A més, es farà el Ver-mot sota el títol 'Periodistes en territori de guerra'. Entre els autors internacionals que es donaran cita a la capital garrotxina hi ha el poeta i crític literari romanès Mircea Cartarescu, el periodista anglès John Carlin o el novel·lista algerià Salem Zenia.