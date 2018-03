L'Ajuntament desencalla la reforma del Modern

L'Ajuntament de Girona ja té a punt el projecte per a rehabilitar l'antic Cinema Modern, que es dividirà en dues fases. En la primera consistirà en rehabilitar la tercera planta com a espai de creació cultural, fer-ne els accessos i habilitar una segona fase per al cinema Truffaut. Aquests treballs tindran un cost situat al voltant dels dos milions i mig d'euros d'euros, dels quals 1,6 milions d'euros els preveu aportar l'Ajuntament i la resta procediran de fons europeus. El consistori calcula que aquestes obres podrien estar acabades el 2021.

La segona fase servirà per convertir la sala gran de l'antic cinema -on es va esfondrar el sostre- en una sala d'espectacles i concerts. La seva capacitat serà d'uns 200 espectadors asseguts o 500 si les grades són retràctils i es poden retirar perquè els assistents estiguin drets. En aquest cas, es necessitaran dos milions més per als quals el consistori encara està buscant el finançament.

El cost global del projecte, doncs, vorejarà els quatre milions d'euros.