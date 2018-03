L'Estat inaugura les obres del parc Central i l'Ajuntament de Girona evita anar-hi

"Enlloc de demanar danys i perjudicis, l´Ajuntament avui hauria de ser aquí", ha dit el secretari d´Estat d´Infraestructures, Transports i Habitatge, Julio Gómez- Pomar. El representant del govern central ha visitat aquest matí les obres del parc Central de Girona, que, molt possiblement avui, quedarà obert al públic. Està previst que l´Ajuntament signi aquesta tarda la recepció de les obres i, per tant, es retirin les tanques que envolten aquest espai.

Ha recordat que a l'octubre del 2014 i a inicis del 2015 va reunir-se amb representants de l'Ajuntament, amb plànols sobre la taula, per definir aquest espai en superfície, per deixar entendre que avui, tocava que l'Ajuntament fos present a l'acte d'obertura del parc. Ha afirmat que es va convidar els representants municipals perquè avui fossin a la visita i que no han volgut venir. I ha recordat que encara queden projectes per treballar i per "parlar" amb l'Ajuntament, com la reforma de la plaça d´Espanya i el futur dels antics tallers.



"Tota l´obra pública suposa una molèstia"

Respecte a les queixes dels veïns que durant més de nou anys i mig han suportat sorolls, pols i problemes de mobilitat, el secretari d´Estat ha indicat que moltes obres públiques suposen "molèsties" i que, per aquest motiu, demanava disculpes. Però ha deixat clar que sempre s´intenta "anar depressa" i que les empreses adjudicatàries treballen amb "una enorme diligència" però que, a vegades "les obres s´encallen".

Gómez Pomar ha assenyalat en diverses ocasions que l'obertura del parc ha de servir perquè la ciutadania pugui usar i gaudir-lo. A uns metres de distància, l´expresident de l´Associació de Veïns de Sant Narcís, Martí Carreras, ha recordat que no hi ha res a celebrar després de tants anys d´espera.



Gespa, "xiringuito" i aparcament

Ara només queda plantar la gespa, possiblement d´aquí a uns quinze dies. Es farà en les zones on ara s´hi pot veure terra. Gómez Pomar no ha descartat que s'hi pugui obrir un "xiringuito, a prop de la plaça d´Europa, ni tampoc que en un futur es puguin obrir les mil places d´aparcament en una planta soterrada entre l´estació d´autobusos i del TAV, un cop es pugui determinar si és viable i en quin règim.

L'obertura del sector sud del parc Central posa pràcticament fi a les obres de reurbanització, que han costat 1'7 milions d´euros en 2,5 hectàrees. Són els treballs posteriors a la destrossa del parc per fer el forat de l´estació. Tot plegat va començar el 18 d´agost de 2008. Fa 9 anys, 8 mesos i 2 dies.