El parc Central quedarà obert aquesta setmana després de 9 anys i 8 mesos d'obres

Tot apunta que aquesta setmana sí. Que les tanques desapareixeran del parc Central després de molt temps. De molta espera i paciència dels veïns de sant Narcís. Aquest diumenge s'han complert 9 anys i 8 mesos de l'inici dels treballs de l'aparició de les primeres tanques, grues i camions. Del sorolls, la pols i els canvis de circulació. Aquest diumenge ha fet 3.634 dies. Un temps amb treballs interromputs durant diferents períodes però, de tota manera, sense parc. Presumiblement avui l'Ajuntament recepcionarà -donarà per bones- les obres coincidint amb la visita a Girona del secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Julio Gómez-Pomar.

L'últim cronograma presentat pel Ministeri de Foment i per Adif preveia que les tasques conclourien a finals de l'any 2017. No va ser així. Era un nou incompliment que s'acumulava a la multitud de promeses fetes en el passat. Fa quasi un mes, el 21 de febrer, el delegat del Govern central a Catalunya, Enric Millo, feia una ràpida visita d'obres i assegurava davant dels periodistes que «en un mes» estarien acabats els treballs. «Si avui som 21 de febrer, el 21 de març segur que hauran acabat», va afirmar. I va subratllar que abans de Setmana Santa, el parc estarà obert a la ciutadania. I tot apunta que així serà. Probablement un dia abans O, si més no, al llarg d'aquesta setmana.

La zona nord del parc Central - entre l'estació i la plaça Joan Brossa-, es va obrir ja fa uns mesos. Ha quedat un espai amb diferents desnivells, molt pavimentat i esglaonat, amb poca vegetació i un tros molt ampli per a taxis. La zona sud –entre l'estació i la plaça d'Europa–, ha quedat molt més àmplia. Hi ha dibuixats, en un sol nivell, camins pavimentats en diagonal envoltats per espais on haurà de créixer la gespa. En tot plegat, en aquesta actuació Adif hi ha invertit quasi 1,7 milions d'euros, en uns treballs desenvolupats en una superfície de 2,5 hectàrees.

Només quedaran tres actuacions en tres llocs concrets, dues de les quals corresponen a l'Ajuntament. Per una banda, la col·locció de la marquesina al punt on antigament hi havia el denominat finger, que uneix l'estació de la Renfe amb la del TAV. També la col·locació de l'escultura a tocar de la plaça d'Europa, on havia estat instla·lada fins abans de les obres.

L'única tasca d'Adif pendent al parc Central és al 'entorn de la sortida d'autobusos, on encara es mantindran tanques. Aquí, els veïns han d'acabar de decidir quins elements hi volen. Sobre la taula hi ha diverses opcions, algunes de les quals esportives.