ERC vol més estratègia i planificació en la definició de l'antic cinema Modern

El grup municipal d´ERC-MES s´ha pronunciat avui sobre la rehabilitació de l´antic cinema Modern. D´una banda, Maria Mercè Roca ha declarat que "celebrem que per fi es desencalli un projecte per a l´edifici, que pot donar fruits en benefici del sector cultural a Girona". Tanmateix, la portaveu ha expressat "dubtes en relació als usos i incògnites com el finançament, la forma de gestió o el calendari de les obres".

En un sentit més general, la cap de l´oposició ha criticat que "manca planificació i estratègia en la política cultural de CiU", i ha posat com a exemples que "van guardar al calaix el Pla Estratègic de Cultura, van desactivar el Consell de les Arts o no han enllestit, encara, el mapa cultural de la ciutat". Sobre aquest darrer, la regidora ha explicat que "havia de ser l´eina per detectar les necessitats de Girona en matèria cultural, i ara ens trobem amb què primer defineixen què s´hi farà al Modern abans de tenir enllestida la diagnosi de les necessitats". Tot i que la cap d´ERC-MES ha reconegut que hi ha hagut diàleg amb el sector, ha declarat que "amb les eines de gestió, debat i planificació que CiU no ha volgut utilitzar tindríem més i millor informació per prendre bones decisions en aquesta matèria".

Per aquests motius, Maria Mercè Roca ha demanat que el govern "enllesteixi el mapa cultural i obri més rondes de consulta i diàleg amb els grups municipals, els actors culturals i la ciutadania en general". Segons la regidora, "alguns elements com la segona sala per al Truffaut són clars i generen consens, però hi ha altres espais que donen peu a l´ambigüitat". En aquest sentit, la cap de l´oposició ha valorat que el cas del Modern, com el de la casa Pastors, "és un projecte molt ambiciós i costós per a les arques municipals, i no ens podem permetre aixecar grans edificis sense saber ben bé què s´hi farà: per nosaltres són més importants els continguts que els continents". En un sentit similar s´ha referit a la gestió de l´espai, que "preocupa al sector i no és un tema menor, i a hores d´ara no està definit".

Per últim, Roca ha denunciat "l´excés d´economicisme de les declaracions de l´alcaldessa sobre el nou Modern". En aquest sentit, Maria Mercè Roca ha considerat que "es tracta d´un espai que sens dubte contribuirà a la dinamització econòmica del sector cultural de la ciutat, però ens preocupa que CiU vegi la cultura només com a font de benefici econòmic lligada, a més, als esdeveniments de gran format". En contraposició a això, la regidora ha defensat la cultura "com un element que no només contribueix al creixement econòmic sinó sobretot al creixement humà i intel·lectual, a la cohesió social i a l´esperit crític", i ha recordat que "no ho hem de posar tot al servei de l´atracció de visitants sinó que volem que els creadors locals puguin viure de la seva feina, enfortir la xarxa d´equipaments de base i programacions estables de la ciutat i dur la cultura als barris".