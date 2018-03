Girona encarrega un pla per potenciar el sector de la bicicleta

El sector de la bicicleta és un dels que té més potencial econòmic, en aquests moments, a la ciutat de Girona. L'estela deixada per l'exestrella del ciclisme Lance Armstrong ha atret altres ciclistes professionals que han trobat a la ciutat i el seu entorn l'escenari perfecte per als seus entrenaments, i això, a la vegada, ha generat una nova activitat econòmica en forma de cicloturisme, allotjament, restauració, botigues, empreses i tallers especialitzats en aquest esport. Per això, l'Ajuntament de Girona ja va crear fa uns anys una taula per posar en contacte els diferents actors que estan relacionats amb el món de la bicicleta i ara, gràcies a una subvenció de la Generalitat, licita per 48.400 euros (IVA inclòs) la redacció del «Pla d'acció per al desenvolupament del sector econòmic de la bicicleta», amb la voluntat que els proporcioni noves idees per potenciar encara més aquest àmbit com a sector productiu.

Segons ha explicat la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, aquesta línia de treball s'emmarca dins la voluntat del consistori de diversificar els sectors productius de la ciutat, i consideren que el de la bicicleta és un dels que compta amb una de les més potencialitats més grans, ja que inclou tots els graons de la cadena productiva, des de qui elabora els pedals fins a qui dissenya el mallot.

L'objectiu d'aquest pla, doncs, ha de ser definir i activar una estratègia comuna pel sector de la bicicleta per als propers anys a Girona i rodalies, amb l'objectiu d'aprofitar les sinergies existents i impulsar-se de noves a partir de la col·laboració entre els actors públics i privats. D'aquesta manera, l'informe ha de servir per establir les bases perquè el territori gironí generi activitat i ocupació més estable i de qualitat vinculada a la innovació a través de les diverses activitats associades al món de la bicicleta, amb la voluntat de convertir-se en un referent a escala nacional i internacional.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació, en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local, de manera que la Generalitat atorga el 80% del que costa el pla.