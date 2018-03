L'Estat obre el parc Central 6 anys tard i sense l'Ajuntament

«En lloc de demanar danys i perjudicis, l'Ajuntament avui hauria de ser aquí», va indicar ahir al matí el secretari d'Estat d'Infraestructures, Transports i Habitatge, Julio Gómez- Pomar. El representant del govern central va visitar les obres del parc Central de Girona, que, hores més tard, va quedar obert a la ciutat. Representava la inauguració del «nou» parc. L'Ajuntament va signar ahir a la tarda la recepció de les obres, acceptant-ne els resultats i, per tant, permetia que es retiressin les tanques que envoltaven l'espai.

El representant estatal va recordar que a l'octubre del 2014 i a inicis del 2015 va reunir-se amb representants de l'Ajuntament, amb plànols sobre la taula, per definir aquest espai en superfície, per deixar entendre que ahir tocava que l'Ajuntament fos present a l'acte d'obertura del parc, la reurbanització del qual havien treballat conjuntament. Gómez-Pomar va afirmar que s'havien convidat els representants municipals perquè fossin a la visita-inauguració i va lamentar que no haguessin volgut venir. I va recordar que encara queden projectes a la ciutat per treballar i per «parlar» amb l'Ajuntament, com la reforma de la plaça d'Espanya i el futur dels antics tallers.



«Tota obra suposa una molèstia»

Respecte a les queixes dels veïns que durant més de nou anys i mig han suportat sorolls, pols i problemes de mobilitat, el secretari d'Estat es va limitar a indicar que moltes obres públiques suposen «molèsties» i que, per aquest motiu, demanava disculpes. Va rebutjar que calguin compensacions als veïns per aquest patiment. A més a més, va deixar clar que sempre s'intenta «anar de pressa» en l'execució dels projectes i que les empreses adjudicatàries treballen amb «una enorme diligència» però que, a vegades, «les obres s'encallen».

Gómez- Pomar va assenyalar en diverses ocasions que l'obertura del parc ha de servir perquè la ciutadania pugui usar-lo i gaudir-ne. Ara només queda plantar la gespa, possiblement d'aquí a uns quinze dies. Es farà en les zones on encara s'hi pot veure terra.El secretari d'Estat no va descartar que s'hi pugui obrir un «xiringuito», a prop de la plaça d'Europa, ni tampoc que en un futur es puguin posar en marxa les mil places d'aparcament a les plantes soterrades entre l'estació d'autobusos i del TAV, un cop es determini, amb la Generalitat i l'Ajuntament, si és viable fer-ho i en quin règim.

A la visita també hi va ser present el delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, el subdelegat del govern a Girona, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, i la regidora del grup municipal del PP, Concepció Veray, entre altres. A uns metres de distància, l'expresident de l'Associació de Veïns de Sant Narcís, Martí Carreras, va recordar que no hi ha res a celebrar després de tants anys d'espera. Només ell i un altre veí van ser presents a l'acte i se'ls podia sentir xiular com a protesta.

L'obertura del sector sud del parc posa pràcticament fi a les obres de reurbanització del parc, que han costat 1,7 milions d'euros en una superfície de 2,5 hectàrees. Són els treballs posteriors a la destrossa del parc per fer el forat de l'estació. Tot plegat va començar el 18 d'agost de 2008. Fa 9 anys, 8 mesos i 2 dies. Molt més de l'anunciat inicialment, uns 40 mesos (3 anys i 4 mesos). Són 76 mesos de diferència.



Tasques pendents al parc

El desembre de l'any passat es va obrir la zona nord. Al parc, ara encara hi queden tres actuacions concretes, dues de les quals corresponen a l'Ajuntament. Hi ha la col·locació de la marquesina al punt on hi havia el denominat finger, que uneix l'estació de la Renfe amb la del TAV. També la col·locació de l'escultura a tocar de la plaça d'Europa, on havia estat instal·lada fins abans de les obres.

L'única tasca pendent d'Adif és a l'entorn de la sortida d'autobusos, on encara s'hi mantindran les tanques. Aquí, els veïns han d'acabar de decidir quins elements hi volen. Sobre la taula hi ha diverses opcions, entre les quals d'esportives.