Comencen a construir l'escala per a peixos entre l'Onyar i el Ter a Girona

Aquesta setmana han començat els treballs de construcció d'una escala per a peixos al riu Onyar de Girona que ha de permetre millorar la connectivitat entre aquest riu i el Ter. Concretament, s'està fent a sota del pont de Pedret, on hi ha una resclosa amb un metre de desnivell que obstaculitza el pas dels peixos aigües amunt i avall. Just en aquest punt és on hi ha l'aiguabarreig amb el riu Ter.

El regidor de Paisatge, Narcís Sastre, ha explicat que aquesta millora de la connectivitat entre els dos rius afavorirà el moviment d'espècies autòctones com son les baboses, els barbs o les anguiles, que estan amenaçades i que son d'interès comunitari. El cost és de 50.000 euros que s'assumeix des del Consorci del Ter i l'Ajuntament de Girona. El termini d'execució són unes tres setmanes. És la primera escala per a peixos que es fa a la ciutat i la previsió és que se'n facin d'altres.