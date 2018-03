Dos de cada tres ferits greus en accidents a Salt són per atropellaments

Les dades d'accidentalitat al terme municipal de Salt mostren com una de les grans preocupacions són els atropellaments. Del 2012 al 2015, pàcticament un de cada tres accidents van ser atropellaments (32%). Altres tipologies d'accidents són el xoc de vehicles lateral o frontal (28% ) o per darrere (21%). Tot i que els atropellaments són un terç del total dels accidents, suposen un 65% del total de les víctimes ferides greus o mortals, en el període 2014-2016, segons consta l'actualització del Pla Local de seguretat viària del municipi.

En l'informe, s'exposa que tot i que les causes d'accident no estan expressades de manera homogènia en la base de dades, es pot afirmar que el 44% han estat «per no respectar el pas de vianants o els senyals de prioritat (stop, cediu o semàfor), atribuint-se al conductor». També s'hi inclouen les distraccions i la conducció temerària. Un altre 44% s'atribueix als viananats «per irrompre sobtadament a la via, però no s'especifica si és fora del pas de vianants o en pas de vianants». La resta no està determinat.

Salt té una mitjana anual de 2,1 accidents per cada mil habitants. És un xic superior a la mitjana de poblacions similars (entre 20.000 i 50.000 habitants), que és d'1,4.

Les dades tenen una tendència descendent, tot i que en els darrers anys s'ha estancat. En aquest sentit, el tinent d'alcaldia de Seguretat ciutadana i Protecció Civil, Toni Vidal, ha explicat que des de temps enrere s'han començat a aplicar mesures per tornar a fer reduir les xifres. I més aquest 2018, quan després de molts anys, l'Ajuntament torna a disposar de diners per poder fer inversions. Després de detectar-se que la rotonda d'accés a l'autopista i la del Viena són les que més accidents acumulen, es va decidir posar les caixes del radar rotatiu en vials propers. L'objectiu: reduir la velocitat. A prop d'una de les caixes és on mesos enrere hi va haver un atropellament mortal. També s'ha posat una càmera que detecta els vehicles que se salten el semàfor en una cruïlla del passeig dels Països Catalans.



Llums als passos de vianants

Altres accions són la reducció de la màxima velocitat permesa en algun carrer. Aquest 2018 es millorarà la senyalització viària i dels carrils bici i es repintaran els carrers. A més, es volen posar senyals lluminosos en alguns passos de vianants i es volen fer actuacions en determinades cruïlles per millorar-ne la visibilitat.