Una hora de felicitat amb el xocolater d'El Celler de Can Roca

Imagini's que avui diu: «Tinc ganes de xocolata, vaig al supermercat». Es planta davant la vistosa prestatgeria dedicada a aquest plaer i es fa l'entès pensant: xocolata pura? 80%? Amb ametlles? Amb taronja? Li avanço el final, marxi corrents. Estaria comprant un «Don Simon», en el món del vi. Ho diu Damian Allsop, xocolater al Celler de Can Roca revelant que la millor serà a la «fàbrica de xocolata» que inauguraran en un futur pròxim a Girona.

Ho explicava ahir en una xerrada que no era d'entrada exclusiva. Formava part d'una sèrie d'activitats incloses en la Setmana de la Felicitat, organitzada per serveis, associacions i grups del Sector de l'Esquerra del Ter i de Sant Gregori. I quina millor felicitat que menjar cacau? Que no xocolata, com diferenciava Allsop. Una cinquantena de persones afortunades (n'hi cabien més, vostès s'ho van perdre) al Centre Cívic Ter van gaudir d'un «Viatge al món de la xocolata», títol de la xerrada. El xocolater va combinar la història i la teoria amb la pràctica, igual que un curs de tast de vins. Tot, amenitzat amb imatges projectades que explicaven com treballen la matèria al Celler. I dic amenitzar perquè el petit dels Roca, en Jordi, hi apareixia en vídeos de viatge per la selva americana i, a banda d'alguna pallassada, mostrava d'on sortia el fruit del cacau, com es fermentaven les llavors, s'assecaven i col·locaven en sacs, els que després arribarien al restaurant.

Com a detall, al Celler tarden nou hores a seleccionar els millors grans, només d'un sac. El torren el necessari, hi afegeixen una petita porció de sucre no refinat i el barreja fins que quedi la fina i modelable capa de cacau.

No soc bo amb els tasts de vins. Em costa apreciar les diferències. Però amb el cacau he d'admetre que alguna cosa vaig entendre: cal seguir el procés de mirar, olorar, tastar, aixafar amb les dents, deixar que es desfaci i rebre els gustos del cacau. Un plat amb cinc tipus diferents i tres bombons servien de guia per explicar com es desglossa el sabor a la boca, «per capes». En funció del cacau, amb tocs més àcids, més afruitats, de fruits secs, gerds... i res afegit, el mateix gust del cacau que, seleccionat, en funció del país d'origen i de com s'ha treballat, dona com a resultat el cacau «pur». I els tres bombons creats per Allsop i que, atenció (que estem parlant del Celler), eren de verdures: xocolata amb cruixent de remolatxa; festuc recobert de xocolata de pèsol i menta; o fruita de la passió, plàtan i caramel. El que prometia, felicitat.