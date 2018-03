Multa de 180 euros per a un acusat que s'enfrontava a 16 anys de presó per maltractes

L'Audiència de Girona ha imposat una multa de 180 euros a l'acusat que s'enfrontava a 16 anys de presó per maltractar la parella i agredir-la sexualment entre el desembre del 2014 i l'abril del 2015.

El tribunal el condemna com a autor d'un delicte lleu de lesions però l'absol de la resta de fets pels quals l'acusava la fiscalia: maltractaments habitual agreujat perquè convivien al mateix domicili, agressió sexual i dos delictes de maltractament en l'àmbit de la violència domèstica.

La sentència conclou que la parella va tenir una relació "breu" i van conviure durant tres mesos en un pis de Girona però subratlla que "no ha quedat acreditat" que durant aquest temps "hagués exercit control" sobre l'aparença física i les relacions personals de la denunciant amb la finalitat "de restringir la seva llibertat i minvar la seva autoestima".

A l'hora de calcular la pena li apliquen una atenuant de reparació del dany perquè el processat va consignar diners per fer front a la possible indemnització, tot i que la víctima hi va renunciar.