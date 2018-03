La processionària provoca ferides a diversos gossos

Diversos gossos han hagut de ser traslladats a clíniques veterinàries de Girona pels efectes urticants de l'eruga processionària. En una mateixa clínica hi han arribat d'urgència tres cadells. El contacte dels pèls urticants d'aquests insectes poden causar llagues als ulls o necrosis a la llengua si els animals els llepen.

Es tracta d'una situació que es reprodueix cada anys en aquesta època i que posa en alerta no només els propietaris de gossos, que busquen evitar els pins, l'arbre predilecte de les erugues, sinó també les mares i els pares per evitar que vels nens puguin veure's atrets pels peculiars moviments de l'eruga, que molts cops es desplaça en fila. Aquests accidents es produeixien malgrat que l'Ajuntament combat la proliferació de l'eruga amb diferents sistremes al llarg de l'any.



Mètdes per combatre l'eruga

L'Ajuntament ha informat que per combatre les erugues s'han anat col·locant caixes niu per a ratpenats i pàrids, els quals s'alimenten de les erugues, reduint la població i les molèsties. A banda, entre els mesos de juny i agost, coincidint amb els vols d'aparellament de les papallones, s'instal·len paranys amb feromones per atraure i capturar els mascles i reduir la capacitat d'aparellament d'aquests insectes i la consegüent formació de bosses als arbres.

A més, a finals de tardor, quan les erugues són petites i comencen a formar les bosses, es fa un tractament d'endoteràpia per eliminar les erugues quan aquestes comencen a alimentar-se de les fulles dels pins. L'endoteràpia és un mètode de tractament que consisteix a injectar producte fitosanitari directament en el sistema vascular de la planta.

El consistori recorda que l'any 2016, l'Ajuntament va adquirir una màquina d'endoteràpia i des de llavors es tracten els pins i cedres de diversos arbres dels espais de gestió de la brigada municipal entre els mesos de setembre i novembre.



Arbres tractats

Els arbres tractats es troben a l'escola Montfalgàs, jardins del doctor Narcís Figueres, escola de Montjuïc, escola de la Font de l'Abella, plaça Assumpció, carrer Bastiments, parc Central, Reina Joana, jardins de Pedret, pista de bàsquet situada al carrer Sebastià amb carrer Enric Marquès, escola de la Mare de Déu del Mont, escola Annexa, l'escola Balandrau i jardins de les Pedreres. Enguany, a més, s'han tractat els pins i cedres del parc de Migdia, els situats a l'avinguda de Lluís Pericot enfront l'escola Pla de Girona i de la part posterior de l'escola Cassià Costal. El resultat dels arbres tractats amb endoteràpia és del 100% d'efectivitat, segons l'Ajuntament.

En els altres àmbits on no s'ha tractat amb endoteràpia, durant els primers mesos de l'any coincidint amb la presència de bosses i en la baixada d'erugues per enterrar-se i transformar-se en crisàlides, les empreses i brigades de jardineria retiren manualment les bosses penjades a les copes de pins i cedres.