Detenen quatre menors que estaven robant en un pis del barri de Sant Narcís

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat a Girona quatre menors d'edat per entrar en un pis del barri de Sant Narcís i intentar robar-hi. Cap a les quatre del matí, la propietària de l'immoble, que no era a casa, va trucar als Mossos després que una veïna li comentés que sentia uns sorolls al seu pis. En arribar, els agents van observar la porta del pis tancada i sense signes de violència, però es veia la llum d'una llanterna a dins. Els mossos van observar que l'edifici tenia una canonada d'uns tres metres que els lladres haurien fet servir per escalar-hi. Un cop al primer pis, haurien trencat el vidre d'una finestra per accedir-hi.

Els agents van envoltar la finca per evitar que fugissin, al mateix temps que els requerien que sortissin. Però no feien cas. Poc després van entrar al pis amb la còpia d'una clau i van localitzar, en una habitació, els quatre nois. El pis estava regirat i els joves tenien preparada una bossa amb dues raquetes de pàdel, dos cascs de moto i diversos objectes a punt per sostreure. Al terra també hi havia diversos blísters buits i uns 40 euros en monedes, preparats per emportar-se'ls dins una bossa. Els menors van quedar detinguts i han de ser citats per declarar davant la Fiscalia de Menors.

Un dels detinguts ja va participar en un robatori violent al carrer Bisbe Sivilla, a tocar del parc Central, a Sant Narcís, la nit del 17 al 18 de febrer. És un menor de 16 anys. Llavors els Mossos van detenir quatre joves per un robatori amb violència i intimidació. Havien envoltat una noia, la van intimidar i empentar i li van robar el mòbil. La Policia Municipal va recuperar l'aparell al parc Central. Pertanyen a un grup que s'escapoleix dels centres de menors i, fins fa poc, es reunia al parc.