Fonalleras recorda que la Setmana Santa convida a la reflexió i al diàleg amb Déu

L'escriptor i periodista gironí Josep Maria Fonalleras va ser el sentit pregoner de Setmana Santa de Girona amb un text on la gastronomia, els records d'infantesa i el sentit de la Pasqua es van donar la mà per obrir els actes de la Junta de Confraries. Tot plegat farcit amb referències a diversos teòlegs com ara Modest Prats i Blaise Pascal, entre altres.

L'acte, a l'Auditori Josep Irla de la seu de la Generalitat a Girona, el va obrir la presidenta de la Junta de Confraries de Setmana Santa, Rosa Maria Domingo, qui va agrair la tasca de les entitats per tirar endavant els diferents actes de la Setmana Santa. I va convidar tothom a viure-la intensament.

Posteriorment, Josep Maria Fonalleras va iniciar el seu pregó esmentant el bacallà amb pèsols que li feia la seva mare al pis de la Rambla, els bunyols, el tortell i els ous de Pasqua. També va recordar els nervis severs per fer d'infant manaia, la seva comunió en un cerimònia oficiada pel sant Pare i l'emoció que encara perviu quan sent el Credo al final de la processó del Sant Enterrament de Girona a les escales de la Catedral.

El pregoner va deixar clar que la Setmana Santa, a més de la litúrgia i la tradició, convida a la reflexió. Al diàleg amb Déu. En aquest sentit, va plantejar els dubtes dels homes enfront de la vida. Ho va fer citant els dubtes de Job i Jonàs, que fins i tot es van encarar amb Déu. O del mateix Jesús a la Creu. És el creador qui els alliçonava i ells acabaven sotmesos. Ho assimilava al protagonista de la pel·lícula L'increïble home minvant, que amb preocupació s'anava fent petit. No acceptava el seu destí fins que entenia que només era una minúcia que formava part d'un cercle gegant. Com Job i Jonàs: que acaben admetent que des de la petitesa formen part de la magnitud de la naturalesa i que és bo no rebutjar aquest fet.

L'explicació del pregoner convidava a assumir la idea que les persones han de buscar creure en Déu per evitar una pèrdua infinita.

El Bisbe de Girona, Francesc Pardo, va ser qui va tancar l'acte. Pardo va agrair al pregoner el seu relat i va lloar la tasca de les diferents confraries per tirar endavant un programa ampli d'activitats durant la Sertmana Santa. Va recordar que ja l'any 2009 esmentava que aquesta època és el moment de la religiositat popular. De sortir al carrer i ajudar la gent a viure la Setmana santa. Al seu parer, amb la religió al carrer, és el moment d'evangelitzar, d'explicar la paraula de Déu.

Amb el pregó s'enceten dies d'activitats de caire religiós i tradicional que, per exemple, avui mateix permetran veure ja els passos que les diferents confraries portaran a la Processó de la setmana vinent. Es veuran a l'Exposanta que s'inaugura aquest vespre (21:00 hores) a l'església de la Mare de Déu dels Dolors, però que serà visitable pràcticament cada dia. Demà hi haurà un concert de música sacra a l'església del Mercadal (18:00 hores) i el diumenge hi haurà la benedicció de palmes i un nou concert de música sacra, però a l'església dels Dolors (18:00 hores). El dimecres, els manaies entregaran el seu estendart al pendonista d'honor de la confraria d'aquest any, Carles Falcó (20:00 hores). El Divendres Sant serà el torn de la processó (21:00 hores).