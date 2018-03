Multa de 180 € per a un acusat que s'enfrontava a 16 anys de presó per maltractament

L'Audiència de Girona ha imposat una multa de 180 euros a l'acusat que s'enfrontava a 16 anys de presó per maltractar la parella i agredir-la sexualment entre el desembre del 2014 i l'abril del 2015. El tribunal el condemna com a autor d'un delicte lleu de lesions però l'absol de la resta de fets pels quals l'acusava la fiscalia: maltractament habitual agreujat perquè convivien al mateix domicili, agressió sexual i dos delictes de maltractament en l'àmbit de la violència domèstica. A l'hora de calcular la pena, li apliquen al processat una circumstància atenuant de reparació del dany perquè va consignar els diners per fer front a la possible indemnització, tot i que finalment la víctima hi va renunciar.

La sentència recull que la parella va començar una relació sentimental el desembre del 2014 i poc després, al gener, van anar a viure junts en un pis de la ciutat de Girona. La relació va ser «breu» i es va acabar a l'abril, després que la policia anés al pis dels pares de la víctima perquè el processat l'havia agredit.

El tribunal relata que el 27 d'abril la víctima va sortir abans d'hora de la facultat d'infermeria, on anava a classes, i es va dirigir a casa dels seus pares, també a Girona. El processat la va anar a recollir a la sortida i, com que ella no hi era, la va trucar. «Li va dir que volia acabar amb la relació», recull la sentència. Aleshores, l'inculpat va anar fins al lloc on era la víctima per intentar arreglar la situació. D'entrada, la dona no li va voler obrir la porta però finalment va accedir perquè ell va «insistir molt». Un cop al pis, exposa el tribunal, es van començar a barallar.

«L'acusat la va agafar pels braços, llavors ella el va empentar i li va donar una bufetada a la cara», detalla la sentència, que exposa que l'enfrontament va anar a més perquè el processat la va tornar a subjectar amb força i van forcejar des de l'entrada de l'immoble fins a l'habitació. «La víctima intentava treure-se'l de sobre empentant-lo i esgarrapant-lo però l'inculpat la va agafar pel coll, per darrere», argumenta.

Per intentar desfer-se d'ell, el va mossegar al braç. «En aquesta situació d'escometiment mutu, es va sentir un soroll procedent del coll de la víctima que va cridar de dolor, en aquest moment l'inculpat es va espantar i la va deixar anar, trucant a la policia, que va acudir al lloc en poc temps», conclou el tribunal. Com a conseqüència de la disputa, la víctima va patir contusions a les extremitats superiors, als genolls i al llavi. Ell també tenia contusions i erosions.

El tribunal l'absol de maltractar la parella i agredir-la sexualment. La sentència exposa que «no queda acreditat» que durant la relació el processat hagués sotmès la víctima a un «control» estricte, vigilant la seva aparença física i les seves relacions. Tampoc considera provat que l'agredís físicament «assíduament» ni que hagués creat un «clima de dominació» ni de «sotmetiment psicològic».

La víctima relatava que, un dia indeterminat del mes de març, el processat la va agredir sexualment. L'Audiència de Girona ho descarta i argumenta que el relat de la dona incorre en contradiccions i no hi ha més proves que permetin condemnar-lo per aquests fets.